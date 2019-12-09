اليمن العربي

استمراراً للحرب الناعمة.. الحوثي يغلق كافيهات ونوادي النساء بصنعاء

9 ديسمبر، 2019
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أغلقت مليشيا الحوثي بعض الكافيهات ونوادي الرياضة الخاصة بالسيدات في صنعاء، وذلك في إطار ما تسميه المليشيات “الحرب الناعمة”.

 

وقالت مصادر مطلعة، إن مليشيا الحوثي أغلقت الأسبوع الماضي بعض الكافيهات بحجة الاختلاط وأخرى بمبرر عدم الحصول على رخصة من مكتب السياحة، رغم حصولها على رخص من مكتب الأشغال.

 

وأضافت المصادر أن المليشيات أغلقت الكافيهات والنوادي الصحية والرياضية للنساء ضمن التحركات التي تقوم بها لمنع التجمعات والتظاهرات.

 

وأشارت إلى أن مليشيا الحوثي أصدرت تعليمات مشددة لأصحاب الكافيهات بمنع الجلوس المختلط، مهددةً من يخالف تلك التعليمات بالإغلاق.

 

وكانت مليشيا الحوثي قد نشرت عناصرها في وقت سابق ببعض شوارع صنعاء لتوزيع بروشورات حول شكل البلطو الذي يجب أن تلبسه المرأة، إلى جانب ممارسات تضييق على الفتيات والنساء اللاتي يلبسن خلاف ذلك.

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