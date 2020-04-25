كريتر سكاي

استمرارا للانتفاضة.. مظاهرة تطالب برحيل الشرعية والانتقالي في التواهي

25 أبريل، 2020
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كريتر سكاي/خاص:

شارك العشرات من ابناء التواهي بعد مغرب اليوم بمظاهرة حاشدة تطالب برحيل الشرعية والانتقالي.
وقال متظاهرون لكريتر سكاي:نظمنا بعد الافطار مظاهرة جابت شوارع التواهي للمطالبة برحيل الشرعية والانتقالي.
واضافوا:وضع المدينة كارثي للغاية بينما الشرعية والانتقالي يعيشون مع اسرهم بالفنادق .
واختتموا:ثورتنا مستمرة حتى تحقيق كامل المطالب.

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