كريتر سكاي
استمرارا للانتفاضة.. مظاهرة تطالب برحيل الشرعية والانتقالي في التواهي
كريتر سكاي/خاص:
شارك العشرات من ابناء التواهي بعد مغرب اليوم بمظاهرة حاشدة تطالب برحيل الشرعية والانتقالي.
شارك العشرات من ابناء التواهي بعد مغرب اليوم بمظاهرة حاشدة تطالب برحيل الشرعية والانتقالي.
وقال متظاهرون لكريتر سكاي:نظمنا بعد الافطار مظاهرة جابت شوارع التواهي للمطالبة برحيل الشرعية والانتقالي.
واضافوا:وضع المدينة كارثي للغاية بينما الشرعية والانتقالي يعيشون مع اسرهم بالفنادق .
واختتموا:ثورتنا مستمرة حتى تحقيق كامل المطالب.
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