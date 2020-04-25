استمرارا للانتفاضة.. مظاهرة تطالب برحيل الشرعية والانتقالي في التواهي

شارك العشرات من ابناء التواهي بعد مغرب اليوم بمظاهرة حاشدة تطالب برحيل الشرعية والانتقالي.

وقال متظاهرون لكريتر سكاي:نظمنا بعد الافطار مظاهرة جابت شوارع التواهي للمطالبة برحيل الشرعية والانتقالي.

واضافوا:وضع المدينة كارثي للغاية بينما الشرعية والانتقالي يعيشون مع اسرهم بالفنادق .

واختتموا:ثورتنا مستمرة حتى تحقيق كامل المطالب.