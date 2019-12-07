استمرار أعمال الصيانة بخط الرجاع طور الباحة

لازالت اعمال الصيانه الطارئه (ترميمات إسفلتيه) لطريق الرجاع طور الباحه جارية على قدم وساق حتى إكمالها . .

ويشار إلى أن المؤسسه العامه للطرق والجسور م/ لحج هي من تقوم بتنفيذ أعمال الصيانة وبتمويل مشترك من السلطه المحليه بالمحافظة وصندوق صيانة الطرق والجسور وبرعاية من رجل لحج الاول اللواء أحمد عبداللة تركي وبمتابعة مضنية من الاستاذ عبد الرقيب البكيري مدير عام المديرية .

حيث بدأت عملية الترميم والصيانة من تاريخ ١-١٢-٢٠١٩م وستستمر حتى ترميم جميع الحفريات في

الطريق البالغ طولها 84كم…

تجدر الإشارة بأن خط الرجاع طور الباحة بات يوصف مؤخرا بخط الموت نتيجة لزيادة الحوادث المرورية المؤسفة التي أودت بحيات الكثير من سالكي الخط المنتهي الصلاحية لكثر الحفريات فية وبسبب ضيق الخط وازدحامة بالسيارات الناقلة للركاب وشاحنات نقل المواد الغذائية الثقيلة لكونة أصبح الشريان الرئيسي الذي يغذي محافظة تعز وطور الباحة .

وقد زادت أهمية خط الرجاع طور الباحة نتيجة لاستمرار إغلاق الخط الرابط بين كرش لحج. وراهدة تعز من قبل الحوثيين ليصبح الشريان الوحيد والأمن الرابط بين محافظة لحج ومحافظة تعز عبر ثلاثة منافذ وهي القبيطة وحيفان وهيجة العبد التربة.

من/احمد عاطف الصبيحي