عدن تايم

استمرار الاحتجاجات الغاضبة في المكلا استياء لتدهور الخدمات

3 مايو، 2020
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المكلا/ خاص

لليوم الخامس على التوالي تتواصل الاحتجاجات في مدينة المكلا احتجاجاً على تردي الخدمات الأساسية كالكهرباء والمياه.

وشهدت أهم الشوارع الرئيسية في المدينة قيام محتجين غاضبين بتعطيل حركة سير المركبات واشعال النار في إطارات السيارات، للتعبير عن استيائهم من عدم إيفاء سلطات المدينة بوعودها المتكررة بتحسين خدمات المياه والكهرباء خلال شهر رمضان. ويقول المحتجون إن انقطاع الكهرباء عن منازلهم وصل لمستويات قياسية تجاوز ١٨ ساعة في اليوم في ظل ارتفاع درجات الحرارة والرطوبة.

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