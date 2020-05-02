استمرار العمل في فتح انسدادات المياه في مديرية التواهي

4 مايو / خاص



باشرت فرق الصيانة التابعة لمجلس المحلي في مديرية التواهي وبأشراف مدير عام المديرية عبدالحميد الشعيبي أعمالها حسب الخطط والامكانيات الفنية المتوفرة، في شارع الرصافي منطقة القلوعة مديرية التواهي ،حيث تم تجهيز سيارة شفط وفاتح السدات للعمل في الموقع الذي تعرض لسيول جارفة محملة بالأحجار والأتربة الطينية في المنهل الرئيسي .

وقامت فرقة صيانة متكاملة بالعمل.. فيما قام الأهالي بفتح الشارع أمام حركة السيارات والعمل .

وعبروا الأهالي عن تقديرهم لجهود المجلس المحلي متمثلة بمدير عام المديرية الشعيبي .

وتشهد منطقتي حجيف وبرسلي أعمال صيانة تنفذها فرق تابعة لمكتب الصرف الصحي بالمديرية .

