عدن الغد

استمرار العمل في مشروع طريق اليزيدي- جبل لمطور رباط السنيدي بوتيرة عالية

Photo of عدن الغد عدن الغد منذ 20 دقيقة
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استمرار العمل في مشروع طريق اليزيدي- جبل لمطور رباط السنيدي بوتيرة عالية

كتب / عوض السعدي
في استمرار العمل بمشروع طريق الشهيد: عبدالله علي سالم اليزيدي- جبل لمطور- رباط السنيدي، اعمال جبارة تم تنفيذها على الارض من قبل مقاول المشروع من حيث شق الطريق وبناء الجدران الساندة والتوسعة العرضية وكذلك اعمال الردم والتهبيط لاغلب المقاطع .
حيث تم قبل يومين العمل على ايصال المسار الطولي لطريق المشروع وفقا للمخطط الى نقطة النهاية
وعبر مواقع شبكة التواصل الاجتماعي تم تناقل صور تنفيذ العمل اثناء قلع شجرة البن الذي قدمها الاخوة الاعزاء اولاد المرحوم علوي عبيد السنيدي لروح والدهم رحمة الله علية .
وكذلك الوالد قاسم زيد بن سعدان نقدم لهم جميعا خالص الشكر والاحترام والتقدير ربنا يخلف عليهم بالخير وصدقة جارية لهم ولروح والديهم .والشكر موصول للوالد العزيز علي صالح بن سعدان وجميع اولادة الاعزاء ..
جهود كبيرة تبذل من قبل ممثلي لجان المشروع في معالجة كل القضايا التي تعترض العمل مع التاكيد ان كل المعالجات تتم وفقا للمخطط ولاخروج عن ذلك والامر طبيعي تواجة اغلب المشاريع العامة وحتى الخاصة بعض العوائق الاهم ان تتم معالجتها بالهدوء والحكمة.
الجميع مع هذا المشروع لاوجود لمعترضين  هناك بعض الملاحظات من قبل البعض.
نرجو من الجميع اعطاء الفرصة والوقت لممثلي لجنة المشروع وهم جديرين بحلحلة كل العوائق .
مشروع طريق اليزيدي – جبل لمطور- رباط السنيدي مشروع حياة بتنفيذة سينقل يافع بكل مناطقها نقلة نوعية  من حيث ربط يافع كل يافع ببعضها البعض باقرب طريق رئيسي وستكون له الاهمية الاكبر في توحيد يافع وحفظ هويتها
تحية لكل اهل الخير داعمي هذا المشروع بالمال والارض وتحية لكل اللجان القائمة على هذا المشروع بالداخل والخارج وتحية لكل من حث ودل وسعى لصالح هذا المشروع حتى بالكلمة فالدال على الخير كفاعلة
كلنا مشروع طريق اليزيدي – جبل لمطور – رباط السنيدي وكل اعمال الخير تجمعنا .

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عدن الغد

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