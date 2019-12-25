عدن الغد

استمرار انقطاع المياه في مشروع عبدالله غانم السكني بالشيخ عثمان

25 ديسمبر، 2019
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استمرار انقطاع المياه في مشروع عبدالله غانم السكني بالشيخ عثمان

ناشد سكان مشروع عبدالله غانم السكني  (اليمانية) خلف المدينة الرياضية بالشيخ عثمان الاخوة القائمون على المؤسسة العامة للمياه والسلطة المحلية بالشيخ عثمان بحل معاناتهم مع مشكلة انقطاع المياه للأسبوع الثاني من دون الضخ الى منازلهم .
حيث اصبح مشكلة تؤرق حياتهم  في الوقت الذي يتوفر امداد المياه للمناطق القريبة منهم وطالب السكان التدخل العاجل من إدارة مؤسسة المياه لحل المشكلة في اسرع وقت ممكن للحد من معاناة المواطنين في هذه المنطقة التي تكتظ بالسكان الذي عانوا كثيراً من استمرار انقطاع المياه ولازالوا يعانوا حتى يومنا هذا دون تحرك الجهات المعنية.
 
*من فضل الجونة

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