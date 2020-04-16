4 مايو

استمرار تحذيرات الأرصاد من عدم استقرار الطقس

16 أبريل، 2020
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الخميس – 16 أبريل 2020 – الساعة 09:32 م بتوقيت عدن ،،،

4 مايو / متابعات


واصلت الارصاد الجوية في اليمن تحذيراتها من حالة عدم الاستقرار المستمرة بالطقس في عدد من المحافظات.
وتوقعت مراكز الارصاد في عدن من استمرار سوء الاحوال الجوية وهطول الامطار في المحافظات الساحلية الجنوبية والشرقية وعدد من المحافظات الداخلية بالاضافة الى المرتفعات الجبلية.
ونبهت المواطنين الى عدم الاقتراب والتواجد في بطون الاودية والهضاب ومجاري السيول، فضلا عن تدني الرؤية الافقية لسائقي المركبات.

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