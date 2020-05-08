المشهد اليمني

استمرار توافد القبائل والمليشيا تقطع الاتصالات على المناطق الحدودية لآل عواض في البيضاء تمهيدا لبدء الحرب

8 مايو، 2020
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المشهد اليمني

قالت مصادر محلية بمحافظة البيضاء، اليوم الجمعة، أن مليشيا الحوثي قطعت الاتصالات على المناطق الحدودية لآل عواض، بمديرية ردمان، بالتزامن مع استمرار توافد القبائل الى المنطقة، تمهيدا لبدء الحرب.
وقالت المصادر لـ ” المشهد اليمني ” أن تعزيزات قبلية من آل عزان وصلت اليوم إلى ردمان آل عواض بقيادة الشيخ طارق موسى العزاني، تلبية لدعوة النكف القبلي التي أطلقها الشيخ ياسر العواضي، ثأراً لمقتل الشهيدة جهاد الأصبحي التي قتلتها المليشيا في منزلها الاسبوع الماضي، بمديرية الطفة.
وأوضحت المصادر بأن المليشيا بدأت بقطع شبكة الاتصالات على عدد من المناطق المحاددة لآل عواض.
ويأتي قطع الاتصالات تمهيدا لشن حرب ضد قبائل ال عواض، بعد دعوة الشيخ العواضي لقبائل البيضاء بالنكف والجهوزية العالية لمواجهة مشرفي المليشيا.

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