استمرار حملة التعقيم للمرافق الحكومية بعدن من قبل قوات حماية المنشآت

ضمن الاجراءات الوقائية من فيروس كورونا واصلت قوات حماية المنشآت الحكومية، التابعة لألوية الدعم والإسناد، الحملة الشاملة لتعقيم وتطهير المؤسسات والمرافق الحكومية بالعاصمة عدن.

واستمرت فرق التعقيم والرش التابعة لقوات حماية المنشآت الحكومية بتعقيم وتطهير عدد من المؤسسات والمرافق الحكومية في العاصمة عدن، بإشراف مباشر من العميد أحمد مهدي بن عفيف قائد قوات حماية المنشآت.

واستهدفت فرق التعقيم اليوم الاثنين منشأة وزارة الأوقاف والإرشاد في عدن حيث قامت برش وتعقيم كافة أقسام وإدارات المنشأة والباحات التابعة لها.

وقامت فرق التعقيم بالنزول إلى مبنى محكمة الأموال العامة ونفذت تعقيما كاملا للمبنى ومكاتب المحكمة والموظفين.

وبعد المحكمة استهدفت فرق التعقيم التابعة لقوات حماية المنشآت مبنى المؤسسة العامة للكهرباء “الإدارة العامة” في منطقة حجيف، وجرى تطهير وتعقيم المبنى ومكاتب الادارة وتعقيم العاملين والموظفين فيها.

وخلال حملة التعقيم والرش قامت قوات حماية المنشآت الحكومية بتوزيع الملصقات والبرشورات التوعوية من مخاطر تفشي فيروس كورونا وعمل جلسات توعوية للموظفين والمواطنين لتعريفهم بالإجراءات الاحترازية للوقاية من الفيروس.

وعبر الموظفون في المرافق المستهدفة بحملة الرش التعقيمية عن تقديرهم الكبير للجهود التي يبذلها منتسبو قوات حماية المنشآت الحكومية لوقايتهم من الأمراض المعدية وفي مقدمتها فيروس كورونا.

Advertisement