استمرار حملة الرش للوقاية من كورونا في مديرية الخوخة

@ الخوخة، نيوزيمن، خاص:

الحديدة

2020-05-06 01:59:55

تستمر حملة الرش التي أطلقها مكتب الصحة بمديرية الخوخة، الاثنين، والتي تستهدف مركز المديرية والقرى المجاورة لها، وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية للوقاية من فايروس كورونا.

وتشهد الخوخة حملة تعقيم تزامناً مع إرشاد الأهالي بإجراءات السلامة من الفايروس.

واستهدفت الحملة، التي تستمر ثمانية أيام، الأسواق والمحلات التجارية ودور العبادة والمنازل والأماكن التي تشهد اكتظاظا بالمواطنين.

وأكد مكتب الصحة بالخوخة، أن الحملة ستستمر إلى حين الانتهاء من جميع مناطق الخوخة واريافها.

يذكر أن الحملة بدأت بالقطابا كونها آخر مناطق الخوخة من جهة الشمال محاددة لمديرية التحيتا، على أن تتجه نحو مناطق المديرية الأخرى.