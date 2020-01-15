كريتر سكاي

استمرار خطة إعادة الانتشار في الساحل الغربي

15 يناير، 2020
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كريتر سكاي – خاص

أوضحت مصادر أن خطة إعادة الانتشار التي تجرى بإشراف سعودي ستتضمن إعادة نشر الكثير من الألوية العسكرية في مناطق متفرقة بالساحل الغربي ومناطق التماس مع المليشيات الحوثية.

وقالت المصادر وفقاً صحفية، إن الخطة المتفق عليها بين المجلس الانتقالي الجنوبي وحكومة الشرعية سيستمر تنفيذها تدريجياً خلال الأيام المقبلة.

وكانت قد كشفت مصادر أن اللجنة العسكرية والأمنية الخاصة بتنفيذ الشق العسكري والأمني من اتفاق الرياض وصلت شبوة لتنفيذ خطة إعادة الانتشار وسحب قوات الشمال.

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