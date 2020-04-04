عدن تايم

استمرار عملية تجهيز محجر الأمل في عدن

4 أبريل، 2020
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اخبار عدن




السبت – 04 أبريل 2020 – الساعة 07:22 م

عدن تايم/ خاص


قام الدكتور عبدالناصر الوالي، عضو هيئة رئاسة المجلس الانتقالي الجنوبي، رئيس القيادة المحلية بالعاصمة عدن، اليوم السبت بزيارة تفقدية جديدة، لمركزي الحجر الصحي بمستشفى الأمل والكميتي هول بمدينة البريقة.
ووقف الوالي خلال الزيارة، سير الأعمال الجارية، لتجهيز المركزين لاستقبال أي حالة إصابة أو مشتبهة بإصابتها بفيروس كورونا المستجد “كوفيد 19”.
وشدد الوالي على أهمية إنجاز الأعمال في وقتها المحدد، ووفقاً للأهداف والخطة المعدة، داعيا الفرق العاملة لتكثيف جهودها والرفع بأي معضلات تواجه سير العمل، للعمل على حلها مع الجهات المعنية.




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