المشهد العربي

استمرت 5 أيام..اختتام دورة تدريبية لتطوير مهارات القيادات الإدارية بأبين

Photo of المشهد العربي المشهد العربي منذ 23 دقيقة
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شهدت محافظة أبين، صباح اليوم الخميس، اختتام الدورة التدريبية “مهارات القيادة الإدارية” والتي نظمتها الدائرة التنظيمية بالأمانة العامة لهيئة رئاسة المجلس الانتقالي بأبين.

واستهدفت الدورة التي استمرت لمدة 5 أيام متتالية 33 مشارك ومشاركة من مدراء الإدارات التنفيذية في المحافظة.

وتهدف الدورة التدريبية إلى تطوير مهارات القيادات الإدارية للشخصيات القيادية بأبين.

وفي كلمته، شدد العميد عبد الله الحوتري رئيس انتقالي أبين على ضرورة تأهيل القيادات المحلية بالمحافظة وبتزويدهم بالمهارات والخبرات العملية.

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أياماختتام استمرت الإدارية القيادات بأبين تدريبية دورة لتطوير مهارات
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المشهد العربي

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