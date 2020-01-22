استهدفت ( 29 ) صياداً : الجمعية اليمنية لمنتسبي الجايكا اليابانية ( jAAY ) تنفذ دورة تدريبية للصيادين بأبين

برعاية الأخوين وزير الثروة السمكية أ/ فهد سليم كفاين ومحافظ أبين اللواء ركن/ أبوبكر حسين سالم وبتمويل من الوكالة اليابانية للتعاون الدولي .. نظَّمت الجمعية اليمنية لمنتسبي الجايكا اليابانية ( jAAY ) بالتعاون والتنسيق مع فرع الهيئة العامة للمصائد السمكية في محافظة أبين الدورة التدريبية في مجال ” التداول السليم للمنتجات السمكية للصيادين في المحافظة ” والتي بدأت أعمالها صباح اليوم الأربعاء بقاعة المكتب التنفيذي بعاصمة المحافظة زنجبار وبمشاركة ( 29 ) قيادياً وصياداً من الجمعيات التعاونية السمكية بمديريتي زنجبار وخنفر إضافةً إلى إختصاصي مكتب الهيئة بالمحافظة وتستمر الدورة لمدة يومين متتاليين .

وفي جلسة إفتتاح الدورة ألقى نائب محافظ أبين الأمين العام للمجلس المحلي بالمحافظة أ/ مهدي الحامد كلمةً عبَّر فيها عن سعادته للمشاركة في هذه الدورة التدريبية للصيادين والمعنية بتدريبهم على جوانب مهمة في العملية الإنتاجية للأسماك وكيفية رفع مستوى تعاطيهم السليم مع عملية الإصطياد ومراحلها حتى وصولها للمستهلك شاكراً للوكالة اليابانية وجمعية الجايكا على تعاونهما في دعم القطاع السمكي وتطوير نشاطه بالمحافظة .

وألقى مدير عام مكتب فرع الهيئة العامة للمصائد السمكية في محافظة أبين أ/ محمد القنبلة كلمةً أوضح فيها أهمية ماتشكله هذه الدورة التدريبية على صعيد تنمية إمكانيات الصيادين المهنية ومهاراتهم الإنتاجية وسلوك السلامة الصحية للحفاظ على جودة الأسماك ووصولها للأسواق المحلية والخارجية بجودة عالية .

وأوضح مستشار الجمعية اليمنية لمنتسبي الجايكا اليابانية ( jAAY ) م/ نبيل الكوني أن هذه الدورة تستهدف صيادي وقياديي التعاونيات السمكية بمديريتي زنجبار وخنفر وهناك دورات لباقي الصيادين بالمحافظة مشيراً أن الدورة تشمل تدريب المشاركين على عملية مراحل الإصطياد وطرق التعامل مع حفظ الأسماك ونقلها إلى مراكز الإنزال حتى وصولها إلى المستهلك بطرق وسبل علمية تحفظ الأسماك وسلامة جودتها .

وأكد إمين عام الإتحاد السمكي بالمحافظة أ/ محمد عمر إن هذه الدورة تمثل إنعاشاً للمفاهيم والطرق المتبعة لدى الصيادين وتضيف معارف وطرائق جديدة تعزز من مهارة الصيادين وتساعدهم على تطوير نشاطهم الإنتاجي .

حضر إفتتاح الدورة التدريبية مستشار محافظ أبين لشؤون الإستثمار الشيخ/ عبدالناصر اليزيدي ومدير عام مديرية زنجبار م/ سالم عكف ومدير عام مديرية خنفر الشيخ/ ناصر المنصري ومدير عام السكرتارية بديوان السلطة المحلية بالمحافظة أ/ سليمان الوكود ومدير وكالة الأنباء اليمنية ( سبأ ) بأبين أ/ فضل الشبيبي ومدير التخطيط والتعاون الدولي بزنجبار أ/ محمد الأغبري ومدير إعلام زنجبار أ/ محمد صالح ومدير شؤون إجتماعية زنجبار أ/ أبوبكر البادحه .

* من نظيركندح