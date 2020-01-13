تحديث نت

استياء شعبي من عودة انتشار الدراجات النارية في شوارع عدن  

13 يناير، 2020
0

الإثنين – 13 يناير 2020 – الساعة 06:18 ص بتوقيت اليمن ،،،

عدن تحديث نت خاص

 أبدى مواطنون استياءهم الشديد من عودة ظهور الدراجات النارية في شوارع العاصمة عدن، بعد فترة من غيابها عن الشوارع عقب الحملة الأمنية، التي شلّت حركتها في الفترة السابقة.

وأوضح مواطنون بعدن أنهم استبشروا خيرا بعد الحملة التي نفذت ضد الدراجات النارية ويأملون باستمرارها، مبدين مخاوفهم من أن تكون عودة الدراجات النارية للظهور بعدن إشارة لعودة مسلسل الاغتيالات، التي تتم على متنها، للظهور مجدداً.

وطالبوا بعودة الحملة مجددا والدخول للحواري والقبض على الدراجات، استكمالاً للحملة السابقة التي وجه بها التحالف العربي.​

مواضيع قد تهمك

الوسوم
استياء الدراجات النارية انتشار شعبي شوارع عدن عودة في من

إقرا أيضا

Photo of المهرة.. المحافظ باكريت يجمد أعماله ويعتكف في منزله

المهرة.. المحافظ باكريت يجمد أعماله ويعتكف في منزله

13 يناير، 2020
Photo of تعز.. مسلح يقتل مواطن وزوجته لرفضهما دفع المال له  

تعز.. مسلح يقتل مواطن وزوجته لرفضهما دفع المال له  

13 يناير، 2020
Photo of وقفة احتجاجية لمنتسبي الأمن بعدن لتمكينهم من أراضيهم  

وقفة احتجاجية لمنتسبي الأمن بعدن لتمكينهم من أراضيهم  

13 يناير، 2020
Photo of وفد من الصحة العالمية يتفقد قسم الكوليرا بمستشفى ردفان العام

وفد من الصحة العالمية يتفقد قسم الكوليرا بمستشفى ردفان العام

13 يناير، 2020

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق