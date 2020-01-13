استياء شعبي من عودة انتشار الدراجات النارية في شوارع عدن  

عدن تحديث نت خاص

أبدى مواطنون استياءهم الشديد من عودة ظهور الدراجات النارية في شوارع العاصمة عدن، بعد فترة من غيابها عن الشوارع عقب الحملة الأمنية، التي شلّت حركتها في الفترة السابقة.

وأوضح مواطنون بعدن أنهم استبشروا خيرا بعد الحملة التي نفذت ضد الدراجات النارية ويأملون باستمرارها، مبدين مخاوفهم من أن تكون عودة الدراجات النارية للظهور بعدن إشارة لعودة مسلسل الاغتيالات، التي تتم على متنها، للظهور مجدداً.

وطالبوا بعودة الحملة مجددا والدخول للحواري والقبض على الدراجات، استكمالاً للحملة السابقة التي وجه بها التحالف العربي.​