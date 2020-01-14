استيقظ في عالم لم يعد فيه فالفيردي..وسوف ننعم بالمرح

أبرز ردود الأفعال حيال إقالة فالفيردي وتعيين ستيين في منصب مدرب برشلونة..

فريق عمل يوروسبورت عربية

إن كنت ممن يرتاد منصة التواصل الاجتماعي “تويتر” فحتما امتلأت رأسك بالآف التغريدات والصور والفيديوهات أمس الإثنين عن إقالة فالفيردي الوشيكة واجتماعاته مع رئيس برشلونة، جوزيب ماريا بارتوميو، في مقر النادي، والأخبار الحصرية التي تناثرت هنا وهناك من الصحف الإسبانية عن التواصل مع بوتشتينو وأسباب انهيار المفاوضات مع تشافي وفجأة يظهر كيكي سيتين في المشهد قبل أن يتم الإعلان رسميًا عن إقالة فالفيردي في نهاية اليوم بعد متابعة دامت لأكثر من تسع ساعات من عشاق الفريق لتويتر آملين في انتهاء هذا المسلسل.. الذي انقضى على خير وأشبع رغبات مشجعي الفريق الكاتالوني.

من المسلم به في ألباب أنصار كاتالونيا أن فالفيردي طمس هوية النادي عبر اللعب الدفاعي والحذر المبالغ فيه، وأهداهم القدر مدربًا ككيكي سيتين (61 عامًا) لا يلعب سوى كرة برشلونة ولا يعرف إرثًا لا عبر كرويف ولا يؤمن بشيء سوى الاستحواذ والتحركات من دون كرة وتوسعة الملعب وغيره من الأمور التي ميّزت هذا النادي عبر القرون.

فرحة عارمة انتابت مدينة برشلونة ولربما امتدت إلى أزقة وباقي مدن إقليم كاتالونيا، فرحًا بالتخلص من فالفيردي الذي -برأيهم- السبب الأول في نكسات النادي القارية، واغتباطًا بقدوم ستيين المنقذ.

نستعرض معكم أبرز ردود الأفعال عبر تويتر حيال الأمر.. الإقالة والتعيين.



(حال مشجعي برشلونة بعد إقالة فالفيردي).

(صباح الخير لكل شخص استيقظ في عالم لم يعد فيه فالفيردي مدربًا لبرشلونة).

(المسئولين عن حسابات برشلونة في تويتر ينبغي أن يكونوا منتشين للغاية لدرجة عدم استطاعتهم الكتابة بعد إقالة فالفيردي).

(لقد تحدث ستيين مع بويغ في الحصة التدريبية الأولى أكثر مما فعل فالفيردي في فترته مع النادي).

في إشارة إلى نية ستيين في الاعتماد على الكرة الاستحواذية عبر أبناء الأكاديمية.

(واحد من أكثر الأشياء إثارة عن تعيين سيتيين في برشلونة هو كيف ستكون ردة فعل من قالوا “النتائج لا تهم، المهم هو طريقة اللعب” عندما يلعب الفريق بطريقته ولا يحقق نتائج.

(لا اتحدث عن الألقاب ولا اتحدث عن الفوز، كل ما أريد قوله أنه مع كيكي سيتيين سوف ننعم بالمرح سوف نستمتع مرة أخرى بمشاهدة فريقنا وهو يلعب، ولا يوجد شيء أكثر أهمية من ذلك”.

(أرنستو فالفيردي خسر فقط 7 مباريات خلال 95 لقاء في الدوري لكنه تعرض للإقالة بالفعل، من منطلق الإحصائيات هذا رقم لا يصدق بأي حال، لقد أقيل فقط لأن ميسي لم يستطع التصرف في الخسارة 3-0 أمام مانولاس وأوريغي).

(هل تعلم انه خلال عامين ونصف من تدريب برشلونة، خسر أرنستو فالفيردي مباراة واحدة في ملعبه بالليغا وكانت ضد مدربنا الجديد سيتيين عندما كان مدربًا لريال بيتيس؟.. مثير”.

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