اسرة المرحوم العراسي تقدم اعتذارها لمدير عمليات أمن عدن "العقيد مصطفى"

قدمت اسرة المرحوم القاضي احمد العراسي خالص اعتذراها لمدير عمليات أمن عدن العقيد مصطفى علي مصطفى، بشأن الالتباس وسوء الفهم الذي نشب بينهم في قضية (إقتحام مسكن) تخص اسرة المرحوم العراسي.

وأشادت أسرة المرحوم والعراسي بالجهود الذي يقدمها العقيد مصطفى علي مصطفى في سبيل تثبيت الامن و تطبيق النظام والقانون وقيادته لإدارة العمليات بكل إخلاص وتفاني

ويأتي ذلك عقب نشوب خلاف بين اسرة المرحوم العراسي وبين مقتحم مسكنهم همام ، والذي صدر قرار حكم المحكمة لصالح أسرة المرحوم العراسي.