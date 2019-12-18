اسرة شاب مزق نسخ من القرأن الكريم بعدن تقول انه مريض نفسي وتدعو للرأفة به

قالت اسرة شاب من جنود النخبة الشبوانية ضبط مساء الأربعاء وهو يقوم بتمزيق نسخ من القران الكريم باحد مساجد كريتر انه مصاب بحالة نفسية.

وقالت الاسرة في توضيح بعثت به لصحيفة “عدن الغد” ان ابنها من محافظة شبوة مصاب بحالة نفسية .

واضافت بالقول :” بخصوص ابننا الذي نشرت صورته ومقطع فيديو على انه قام بتقطيع نسخ من القران الكريم

نود التوضيح انه من شبوه واسمه محمد مهدي باحاج ويعاني من. حالة نفسية منذ عام

وقدكان حافظ للقران الكريم وامام مسجد في القرية

والتحق بصفوف النخبة الشبوانية حتى فترة متاخرة قبل ان يحصل عنده حالة نفسية تسببت له بحاله من الجنان

لذلك نوجه دعوة للاخوة الذين يحتجزونه مراعاة مشاعره ومشاعر اهلة ويمكنهم عرضه على طبيب نفسي للتأكد من ذلك.







