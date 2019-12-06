اسرة مدير امن رضوم تعلق على التسجيل الصوتي الذي يتهم البوحر بمقتله

اصدرت اسرة مدير امن مديرية رضون بشبوة مجاهد باعوضة بيانا جاء فيه:

بسم الله الرحمن الرحيم.. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الصادق الامين ..اما بعد ان ماحصل يوم الخميس الموافق 5 ديسمبر في جول الروضة من عملية اغتيال مدبرة خسيسة وجبانه راح ضحيتها ثلاثة من اولادنا وهم مجاهد صبيح وحسين محمد صبيح وابن القاسمي بارحمة ..لاشك انه عمل اجرامي تم فعله مع سبق الترصد والاعداد والتنفيذ ..نسال الله للشهداء الرحمة والمغفرة ..وان يلهم اهلهم وذويهم الصبر والسلوان ..وانا لله وانا اليه راجعون ..والحمد لله على كل حال من الاحوال ..وهنا لابد من الاشارة للحملات الاعلامية المجهولة والتسجيلات الصوتية التي بعث بها مجهولين لنا دون معرفة مصادرها ..بل ونسب بعضها انها وجدت في تليفون المقتول مجاهد ..دون ان يكون لنا نحن علم بذلك ..ونحن هنا نعتبر ان ماحصل له طابع امني بحت ضد رجال الامن ..والمسوولية في ذلك تقع على عاتق الامن من تحري وجمع ادلة واستدلالات ومتابعة ..في تحديد هوية الجناة والاخذ بالقصاص منهم ..وذلك لتجنب المنطقة لاي صراعات قبلية ..ونحن هنا نطلب من الاخوة في جميع الوتسابات ..ان يتقوئ الله في انفسهم وفي المجتمع ..آن لايقودونه الئ اتون حرب اهلية .بين الاخوة ابناء المنطقة ..ولن يضيع حق ووراه مطالب ونحن هنا نعتبر ان المجتمع هو المطالب الاول من كشف الحقيقة ..حفاظا على الامن والسلم الاجتماعي ..

الشيخ/علي بن يسلم بن سعيد باعوضة

وكافة اخوانه المعنيين بالامر صادر في يوم الجمعة الموافق 6 ديسمبر 2019م