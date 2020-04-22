اسماء المعالم الاثرية في أرمينيا عبر موقع الأحلام، معالم أرمنيا من المعالم الجميلة والمميزة فهي تمتلك العديد من المعالم الجذابة والساحرة بالإضافة إلى طبيعتها الخلابة التي تحمل الأسرار والغموض تخطف العقول والقلوب، لذا استطاعت هذه الدولة استقطاب عدد كبير من السياح سواء كانوا عرب أو أجانب.

السياحة في ارمينيا

المسجد الأزرق.

تسيتسيرناكابيرد.

آثار كاتدرائية زفارتنوس.

بحيرة سيفان.

ساحة الجمهورية

المسجد الأزرق

يقع المسجد الأزرق في بريفان عاصمة أرمينيا ، وتم تأسيسه في القرن الثامن عشر، وأثناء الفترة السوفياتية تم التوقف عن بناء المسجد وسرعان ما تحول إلى متحف للتاريخ.

عاصمة أرمينيا ، وتم تأسيسه في القرن الثامن عشر، وأثناء الفترة السوفياتية تم التوقف عن بناء المسجد وسرعان ما تحول إلى متحف للتاريخ. وما أن استقلت أرمينيا عن الإتحاد السوفيتي، جدد المسجد آنذاك وتم العمل فيه، فهو يعتبر المسجد الوحيد الذي يمارس فيه العمل في أرمينيا.

تسيتسيرناكابيرد

بني تسيتسيرنا كايبرد سنة 1967، وهو عبارة عن تلة موجودة في أرمينيا.

سنة 1967، وهو عبارة عن تلة موجودة في أرمينيا. و تم بناء نصب تذكاري رسمي عليها وذلك إهداءا لروح ضحايا الإبادة الجماعية التي تمت من الفترة 1915 إلى الفترة من 1916.

رسمي عليها وذلك إهداءا لروح ضحايا الإبادة الجماعية التي تمت من الفترة 1915 إلى الفترة من 1916. بني هذا التذكار سنة 1967 ، حيث يقوم العديد من الأرمن بالتجمع حوله سنويا، تخليدا لذكرى الضحايا، وفيه يقوم الزائرين بوضع باقات من الزهور.

، حيث يقوم العديد من الأرمن بالتجمع حوله سنويا، تخليدا لذكرى الضحايا، وفيه يقوم الزائرين بوضع باقات من الزهور. كما أن هناك عدد من السياسيين والفنانيين والموسيقيين والرياضيين ورجال الدين بزيارة هذا النصب التذكاري.

والجدير بالذكر أن هناك متحف خاص بضحايا الإبادة الجماعية الأرمنية وتم افتتاحه سنة 1995.

آثار كاتدرائية زفارتنوس

تقع في كنيسة زفارتنوس بالقرب من العاصمة الأرمينية بريفان، وتأسست آثار كاتدرائية زفارتنوس عام 661.

بالقرب من العاصمة الأرمينية بريفان، وتأسست آثار كاتدرائية زفارتنوس عام 661. وتعد من أجمل الأماكن السياحية الموجودة في أرمينيا وهذا بسبب أهميتها التاريخية والدينية ، فهي مكان لجذب العديد من السياح.

، فهي مكان لجذب العديد من السياح. تعبر الكنيسة عن الفن المعماري لدولة أرمينيا خلال القرن السابع، ولكنها بعد ذلك دمرت في آواخر القرن العاشر بسبب تعرض المنطقة لزلزال قوي.

ساحة الجمهورية

بنيت ساحة الجمهورية على الطراز الأرمني العريق، فهو يعبر عن جميع المراحل التي تطور الفن المعماري خلالها.

على الطراز الأرمني العريق، فهو يعبر عن جميع المراحل التي تطور الفن المعماري خلالها. وتعتبرالساحة مقر لمعظم المؤسسات الحكومية الهامة في هذه البنايات.

لمعظم المؤسسات الحكومية الهامة في هذه البنايات. ويوجد بالقرب من ساحة الجمهورية الكثير من المعالم منها متحف الآداب والفنون الأرمينية ورواق الرسوم.

بحيرة سيفان

تعتبر بحيرة سيفان من أكبر البحيرات الموجودة في أرمينيا، بالإضافة إلى كونها من أعلى البحيرات الموجودة على سطح البحر.

الموجودة في أرمينيا، بالإضافة إلى كونها من أعلى البحيرات الموجودة على سطح البحر. تقع البحيرة وسط البلاد، ويحاط بها الجبال والطبيعة الساحرة من كل مكان.

بالإضافة إلى تمركز الكنائس والأديرة من حولها ، ولهذا اعتبرت من أهم الوجهات السياحية الموجودة في أرمينيا.

، ولهذا اعتبرت من أهم الوجهات السياحية الموجودة في أرمينيا. كما أن السياح يحرصون على زيارتها في الصيف وهذا للسباحة والإسترخاء ، وفي الشتاء يزورونها للتزلج على قمم الجبال .

، . بالإضافة إلى أنها تعتبر من أكثر الأماكن التي تتيح فرصة صيد السمك وخاصة السلمون والمرقط، فهي تعد من أشهر المأكولات الموجودة في الدولة.

المعالم الاثرية في أرمينيا جذابة وجميل، فعلى كل من يرغب في السفر لقضاء عطلة أو شهر عسل، عليه بوضع دولة أرمينيا من ضمن الاختيارات، فنحن حرصنا على تغطية كافة المعلومات المتعلقة بالدولة، ونحن في انتظار أسئلتكم واستفساراتكم أسفل alahlam.net.