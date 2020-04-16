اسماء المعالم الاثرية في فنلندا عبر موقع الأحلام، تعد معالم فنلندا من أشهر المعالم الموجودة في العالم بل وأعظمها على الإطلاق، فهي تضم العديد من المعالم الجذابة والأماكن السياحية الخلابة التي تثير إعجاب السياح من كافة أنحاء العالم، كما أنها تتمتع بوجود عدد من البحيرات والأنهار والهضاب بجانب المناطق البرية الواسعة.

اشهر 5 أماكن سياحية في فنلندا

قلعة سومينلينا

كاتدرائية هلسنكي

منتزه الوطني

متحف فنلندا الوطني

كنيسة تمبلياوكيو.

قلعة سومينلينا

تقع قلعة سومينلينا على بُعد ١٥ دقيقة من سوق هلسنكي ، وتُعتبر من أكبر القلاع البحرية التي توجد في العالم.

، وتُعتبر من التي توجد في العالم. تساعد القلعة السياح على الاستمتاع بالمناظر الخلابة، مع إمكانية ممارسة العديد من الأنشطة المختلفة.

تُعتبر القلعة من أهم مواقع التراث العالمي الموجودة في اليونسكو.

يستطيع الزائر الحصول على جولة فريدة من نوعها باصطحاب المرشد السياحي، مع عمل جولات في المزارات والمتاحف.

كاتدرائية هلسكني

تُعتبر كاتدرائية هلسنكي من أهم الأماكن وأفضلها فهي من أقدم المعالم الموجودة في فنلندا.

من أهم الأماكن وأفضلها فهي من أقدم المعالم الموجودة في فنلندا. وتتميز الكنيسة بجدرانها المليئة بالزخارف الجميلة المميزة ذات التصميم الفريد.

تتمتع الكاتدرائية بوجود قباقب ذهبية ذات أقواس مزخرفة بطريقة دقيقة وأنيقة ، وستلاحظ بأنها تعلو على أسطح المباني المواجهة للميناء.

، وستلاحظ بأنها تعلو على أسطح المباني المواجهة للميناء. وتمتلك الكاتدرائية قبة خضراء،والتي تتمتع بالمساحات الخضراء الواسعة.

المنتزه الوطني

إذا كنت من محبي الحياة البرية ، فكل ما عليك فعله هو زيارة هذا المنتزه.

، فكل ما عليك فعله هو زيارة هذا المنتزه. يمتلك المنتزه العديد من أنواع الحيوانات التي تعيش في الغابات الشمالية.

يوجد في المنتزه أكواخ صغيرة يتم إيجارها، وتقدم هناك العديد من الخدمات المميزة المتعلقة بالتخييم.

وتقدم هناك العديد من الخدمات المميزة المتعلقة بالتخييم. المنتزه يوفر رحلات نهرية ورحلات لمشاهدة الدببة والذئاب والنسور الذهبية وأشجار الصنوبر.

متحف فنلندا

تم تأسيس متحف فنلندا سنة ١٩١٢، وتعبر معروضات المتحف عن التاريخ الفنلندي.

سنة ١٩١٢، وتعبر معروضات المتحف عن التاريخ الفنلندي. بُني المتحف على الطراز الفنلندي القديم ويضم المتحف العديد من المعارض الدائمة التي تنقسم إلى ستة أجزاء ومنها:

الكنز تروفس : يقوم بعرض عدد من العملات المعدنية والقلائد والزخارف والفضيات والمجوهرات والأسلحة .

: يقوم بعرض . معرض فنلندا : ويعتبر من أكبر المعارض الأثرية الدائمة في فنلندا.

: ويعتبر من أكبر المعارض الأثرية الدائمة في فنلندا. المعرض الملكي : يقوم بعرض التطور الذي حدث بالمجتمع خلال الفترة من المملكة السويدية إلى عصر الإمبراطورية الروسية.

: يقوم معرض بعنوان أرض وشعبها : يقوم بعرض الثقافة الفنلندية الشعبية.

: وذلك خلال الفترة التي تتراوح بين القرن الثامن عشر إلى القرن التاسع عشر، بالإضافة إلى الحياة في الريف قبل فترة التصنيع.

معرض القرن العشرين: وهو يعبر عن فنلندا المستقلة، بالإضافة إلى أنه يعرض ثقافتها العالمية، ولكن تم إغلاق هذا المعرض سنة 2010- 2011

كنيسة تمبلياوكيو

بُنيت كنيسة تمبلياوكيو سنة ١٩٦٩، وتشكلت من التكوينات الصخرية الخام.

سنة ١٩٦٩، وتشكلت من التكوينات الصخرية الخام. وعرفت الكنيسة باسم كنيسة الصخرة باللغة الفنلندية، وتُعبر عن عظمة الأعمال الفنية الحديثة.

المعالم الاثرية في فنلندا تعد من المعالم ذات الطابع الخاص التي تجمع بين الحداثة وروعة التصميم القديم، وتمتلك فنلندا العديد من الأماكن السياحية التي يمكنك عزيزي القارئ زيارتها، وفي نهاية حديثنا شاركنا برأيك حول أهم المعالم الموجودة في فنلندا.