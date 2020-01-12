اسماء اولاد بحرف الراء 2020 ومعانيها عبر موقع alahlam.net ؛ تتواجد العديد من الأسماء العلم المذكرة التي تبدأ بحرف الراء سواء التي تم استخدامها بالفعل ومعروفة داخل الدول العربية أو المستخدمة في دول الغرب والتي لم يسبق لها الظهور من قبل داخل الوطن العربي، وفي هذه المقالة سوف نحاول التنويع بين اسماء المواليد الذكور .

رابح: الغالب والفائز والمنتصر والكاسب في تجارته.

الغالب والفائز والمنتصر والكاسب في تجارته. راسل: الرجل الطويل أو هو من يقوم بإرسال الرسول بالرسائل المختلفة.

الرجل الطويل أو هو من يقوم بإرسال الرسول بالرسائل المختلفة. راضي: القانع والمطمئن بما أتاه الله من فضله.

القانع والمطمئن بما أتاه الله من فضله. رمزي: الإيماء والإشارة، والاسم يدل على ذكاء صاحبه ونباهته.

الإيماء والإشارة، والاسم يدل على ذكاء صاحبه ونباهته. رائف: العطوف الذي يرحم ويشفق على الآخرين.

العطوف الذي يرحم ويشفق على الآخرين. رشوان: المتساهل والكثير القبول للرشوة.

المتساهل والكثير القبول للرشوة. رداد: من يردد الشيء ويكرره أكثر من مرة أو هو الذي يقوم بالرد على الآخرين.

من يردد الشيء ويكرره أكثر من مرة أو هو الذي يقوم بالرد على الآخرين. رزق: كل ما ينتفع به الإنسان ويعود عليه بالخير من المال والبنون والصحة وغيرها من النعم أو هو حسن الحظ والمعروف والعطية والهبة.

كل ما ينتفع به الإنسان ويعود عليه بالخير من المال والبنون والصحة وغيرها من النعم أو هو حسن الحظ والمعروف والعطية والهبة. رشاد: الوصول إلى قمة الوعي والإدراك والفهم أو هو الإستقامة والهدى.

الوصول إلى قمة الوعي والإدراك والفهم أو هو الإستقامة والهدى. رفعت: علو الشأن ورفعة المكانة والقيمة والقدر.

اسم ولد بحرف الراء

أشرنا في السطور الأولى إلى وجود العديد من أسماء الأطفال الذكور التي تبدأ بحرف الراء وأن البعض منها مستخدم بالفعل داخل الأقطار العربية المختلفة لهذا سوف تكون هذه الفقرة مخصصة من أجل عرض اسم ولد بحرف الراء قديم، ولكننا سوف نتميز بِعرضنا للمعاني الكاملة الخاصة بهذه الأسماء بصفة خاصة أن معظم الأسماء العلم القديمة غير معروفة المعنى لدى العديد من الأشخاص منهم حاملي هذه الأسماء.

راجح: الشخص الذي يغلب غيره في الرزانة ورجاحة العقل.

الشخص الذي يغلب غيره في الرزانة ورجاحة العقل. راتب: الثابت والدائم والمستقر أو هو الأجر والمكافأة.

الثابت والدائم والمستقر أو هو الأجر والمكافأة. رضا: القناعة والقبول بما كتبه الله علينا.

القناعة والقبول بما كتبه الله علينا. رامز: الشخص الذي يومئ لِغيره بالإشارة أو بالعين أو باللفظ أو الذي يلمح للآخرين.

الشخص الذي يومئ لِغيره بالإشارة أو بالعين أو باللفظ أو الذي يلمح للآخرين. ريان: المرتوي بعد عطش أو الذي شرب حتى شبع كما أنه يعني الغصن الأخضر الناعم.

المرتوي بعد عطش أو الذي شرب حتى شبع كما أنه يعني الغصن الأخضر الناعم. ربيع: اسم منسوب إلى فصل الربيع المعروف عنه تفتح الأزهار وأنه الموسم الخصب لجميع أنواع النباتات.

اسم منسوب إلى فصل الربيع المعروف عنه تفتح الأزهار وأنه الموسم الخصب لجميع أنواع النباتات. رجب: اسم منسوب إلى الشهر السابع من السنة الهجرية وهو من الشهور المعظمة عند المسلمين.

اسم منسوب إلى الشهر السابع من السنة الهجرية وهو من الشهور المعظمة عند المسلمين. رستم: الرجل الفارع الطويل أو البطل الشجاع المقدام.

الرجل الفارع الطويل أو البطل الشجاع المقدام. رشدي: اسم منسوب إلى الرشد بمعنى الرزانة والعقل أو الإستقامة والهدى.

اسم منسوب إلى الرشد بمعنى الرزانة والعقل أو الإستقامة والهدى. رياض: جمع روضة وهو الجنة أو البستان الأخضر المليء بكل أنواع النباتات.

اسماء اولاد بحرف الراء ومعانيها

بعد أن قدمنا في الفقرة السابقة مجموعة من الأسماء العلم القديمة التي تبدأ بحرف الراء والتي ربما لم تعد مستخدمة في السنوات الأخيرة؛ سوف نستمر في عرض اسماء الاولاد بحرف الراء القديمة ومعانيها إلا أن هذه المرة سوف تكون أسماء قديمة إلا أنها لا تزال مستخدمة أو أُعيد استخدامها في الفترة الأخيرة سواء في كل أنحاء الوطن العربي أو في بعض المناطق المخصصة منه.

رابي: الصاعد والمرتقي أو النامي والزائد.

الصاعد والمرتقي أو النامي والزائد. راشد: الرجل العاقل الرزين المعروف عنه الحكمة والإستقامة.

الرجل العاقل الرزين المعروف عنه الحكمة والإستقامة. راغب: المحب والآمِل والشخص الذي يريد شيء كما أنه يأتي بمعنى العطاء الكثير.

المحب والآمِل والشخص الذي يريد شيء كما أنه يأتي بمعنى العطاء الكثير. رامي: من يتقن رياضة الرماية أو هو القناص الماهر، وأيضاً هو السباق في فعل الخير.

من يتقن رياضة الرماية أو هو القناص الماهر، وأيضاً هو السباق في فعل الخير. رائد: الشخص الذي يتقدم قومه من أجل تفقد الأماكن التي تكون صالحة للمعيشة فيها أو الذي يتفقد الأرض بما فيها من مراعي ومصادر للمياه.

الشخص الذي يتقدم قومه من أجل تفقد الأماكن التي تكون صالحة للمعيشة فيها أو الذي يتفقد الأرض بما فيها من مراعي ومصادر للمياه. رماح: صانع الرماح أو المسلح بها.

صانع الرماح أو المسلح بها. رحيم: العطوف والرفيق والطيب والرقيق القلب، والرحيم هو الله لذلك لا يجوز التسمية بالاسم في صورته المعرفة بالألف واللام.

العطوف والرفيق والطيب والرقيق القلب، والرحيم هو الله لذلك لا يجوز التسمية بالاسم في صورته المعرفة بالألف واللام. رغيد: الغني الذي يعيش في رفاهية أو هو العيش الطيب الواسع، وأيضاً هو اسم الحسون وهو طائر جميل الصوت.

الغني الذي يعيش في رفاهية أو هو العيش الطيب الواسع، وأيضاً هو اسم الحسون وهو طائر جميل الصوت. ركان: الإقامة والاستقرار والثبات والرزانة والوقار والسكينة أو هو الذي يقيم في مكان ولا يتركه.

الإقامة والاستقرار والثبات والرزانة والوقار والسكينة أو هو الذي يقيم في مكان ولا يتركه. رسلان: الأسد، والمقصود هنا الشخص الشجاع الجريء والمقدام.

اسماء اولاد بحرف الراء اجنبية

أصبحت الأسماء العلم الأجنبية واحدة من أكثر الأسماء التي يتم استخدامها داخل الوطن العربي باختلاف دِوله خلال السنوات الأخيرة بسبب إقبال الأزواج من الأجيال الحديثة على تسمية أطفالهم بأسماء مميزة لم يسبق له الظهور من قبل في بلدتهم لهذا تكون الأسماء الغير عربية هي الاختيار الأول لهم، وفي هذه الفقرة سوف تتعرفون على عدد من اسماء الاولاد بحرف الراء اجنبية.

رامان: الفكر أو الرأي.

الفكر أو الرأي. رايدن: الرعد أو البرق، وهو اسم يوحي بالقوة وصرامة الشخصية.

الرعد أو البرق، وهو اسم يوحي بالقوة وصرامة الشخصية. روبين: صانع الأمجاد أو صاحب الطلة المشرقة كما أنه يعني نور القمر أو الياقوت اللامع البراق.

صانع الأمجاد أو صاحب الطلة المشرقة كما أنه يعني نور القمر أو الياقوت اللامع البراق. رودس: مكان نمو الورود، وهو إشارة إلى الأرض الخصبة والبستان الأخضر.

مكان نمو الورود، وهو إشارة إلى الأرض الخصبة والبستان الأخضر. روسيل: قرص الشمس.

قرص الشمس. روسين: اللون الأحمر أو الزهرة والوردة الجميلة.

اللون الأحمر أو الزهرة والوردة الجميلة. رونان: أسد البحر الصغير.

أسد البحر الصغير. ريلي: الشجاع المقدام أو الباسل الجريء.

الشجاع المقدام أو الباسل الجريء. ريون: الملكي أو الفخم.

الملكي أو الفخم. ريفر: النهر أو تدفق الماء، وهو اسم مستوحى من الطبيعة.

اسماء مواليد غريبة بحرف الراء

توجد العديد من اسماء المواليد الغريبة بحرف الراء والتي ينتمي بعضها إلى الأصل الأجنبي ويرجع ذلك إلى سبب كونها غريبة في النطق الخاص بها بينما البعض الآخر عربي الأصل، ونتيجة لأن هذه الأسماء قد بدت غريبة إلى العديد من الآباء والأمهات سواء في وقت سابق أو في الوقت الراهن فإننا نجدها شبه متواجدة في الدول العربية لهذا سوف نقدم لكم بعض الأمثلة عليها في هذه الفقرة مع توضيح معانيها بالتفصيل مما يتيح لكم التعرف على هذه الأسماء بصورة أفضل.

راجين: اسم جاء في صيغة الجمع من راجي بمعنى آمل ومتمني.

اسم جاء في صيغة الجمع من راجي بمعنى آمل ومتمني. رأد: الشاب الحسن الوجه الجميل الذي يكون ذات جسد ممشوق كما أنه يعني الرفق والسهولة أو رونق الضحى أو الغصن اللين الناعم الذي يتمايل يميناً ويساراً.

الشاب الحسن الوجه الجميل الذي يكون ذات جسد ممشوق كما أنه يعني الرفق والسهولة أو رونق الضحى أو الغصن اللين الناعم الذي يتمايل يميناً ويساراً. راسن: اسم نبات يشبه الزنجبيل ويتميز برائحته الطيبة العطرة.

اسم نبات يشبه الزنجبيل ويتميز برائحته الطيبة العطرة. راف: الرحمة والرأفة والحنان والعطف.

الرحمة والرأفة والحنان والعطف. رال: اسم أحد أنواع الأشجار.

اسم أحد أنواع الأشجار. رجوان: الكثير الرجاء والأمل، المتفائل.

الكثير الرجاء والأمل، المتفائل. ردمان: السد الكبير العظيم، وهو اسم يوحي بالقوة والصلابة.

السد الكبير العظيم، وهو اسم يوحي بالقوة والصلابة. رميل: اسم نبات ذات رائحة نفاذة ويتم استخدامه في الزينة.

اسم نبات ذات رائحة نفاذة ويتم استخدامه في الزينة. روسان: الكثير التبختر أو الرجل الكثير الأكل.

الكثير التبختر أو الرجل الكثير الأكل. روماف: شمس الحق.

شمس الحق. ريسان: القيادة والرئاسة والزعامة أو الغلبة والقدرة كما أنه يعني تبختر الأسد أو تبختر الرجل.

اسماء اولاد بحرف الراء 2020

اسماء الاولاد بحرف الراء 2020 هو ما سوف تجدونه معروضاً في هذه الفقرة بمعنى أن جميع الأسماء التي سوف تتواجد هنا هي أسماء حديثة وغير شائعة في أي من ربوع الوطن العربي مما يجعلها مناسبة بصورة كبيرة لأن تكون اسم أحد المواليد الذين سوف يحين وقت ميلادهم في العام الجديد الذي بدأ منذ عدة أيام قليلة خاصة أن معاني هذه الأسماء مميزة وجميلة.

راهف: الرفيق اللطيف الحنون والعطوف.

الرفيق اللطيف الحنون والعطوف. راي: النعمة والهبة والهدية أو الحامي الحكيم.

النعمة والهبة والهدية أو الحامي الحكيم. رايان: صورة كتابية من اسم ريان بمعنى الأرض الخصبة الغنية بالماء أو هو المرتوي بعد العطش.

صورة كتابية من اسم ريان بمعنى الأرض الخصبة الغنية بالماء أو هو المرتوي بعد العطش. رزيم: الزبد أو الزئير، والاسم هنا يوحي باللين الطباع وقوة الشخصية في آن واحد.

الزبد أو الزئير، والاسم هنا يوحي باللين الطباع وقوة الشخصية في آن واحد. رسيم: نوع من السير السريع الذي يجعل الرجل وطأته تؤثر في الأرض.

نوع من السير السريع الذي يجعل الرجل وطأته تؤثر في الأرض. رفيف: الرجل ذو الأخلاق الحسنة أو التلألؤ والبريق أو النعومة والشجر الذي نزل عليه الندى كما أنه يعني الخصيب وتمايل النبات الأخضر النضر.

الرجل ذو الأخلاق الحسنة أو التلألؤ والبريق أو النعومة والشجر الذي نزل عليه الندى كما أنه يعني الخصيب وتمايل النبات الأخضر النضر. رئاب: جمع رأب بمعنى قطعة الحجر أو الخشب التي يتم سد الثقوب والفجوات بها، والاسم يوحي بالصلابة والقوة.

جمع رأب بمعنى قطعة الحجر أو الخشب التي يتم سد الثقوب والفجوات بها، والاسم يوحي بالصلابة والقوة. رياد: الحركة الخفيفة أو الرياح إذا حركت في خفة وبطء أو الذي يريد شيء بشدة ويرغب به.

الحركة الخفيفة أو الرياح إذا حركت في خفة وبطء أو الذي يريد شيء بشدة ويرغب به. رياف: جمع ريف وهو الأرض الخصبة التي تكون صالحة للزراعة.

جمع ريف وهو الأرض الخصبة التي تكون صالحة للزراعة. رئال: ولد النعام، وهو اسم أحد الكواكب.

ولد النعام، وهو اسم أحد الكواكب. ريبال: الأسد أو الذئب والرجل الجريء الشجاع كما أنه يعني النبات الملتف الطويل، وهو الولد الذي ولدته أمه لوحده دون توأم.

شاركونا في التعليقات بأكثر الأسماء التي نالت إعجابكم ويمكن أن تكون اسم طفلكم التالي وفقاً لإختياركم.