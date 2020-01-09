اسماء بنات بحرف الخاء 2020 ومعانيها عبر موقع alahlam.net ؛ تُعد الأسماء العلم التي تبدأ بحرف الخاء من النادر أن تتواجد سواء كان في الدول العربية أو الدول المختلفة المتواجدة حول العالم، ولكن هذه الأسماء موجود بالفعل ولكن عددها قليل ومعظمها قديم للغاية إلا أن موقعنا قد حرص على الرغم من ذلك أن يقدم هذا الموضوع الذي سوف تجدون فيه مجموعة من أسماء المواليد الاناث بحرف الخاء.

خالصة: الصافية والنقية والمميزة والنادرة

الصافية والنقية والمميزة والنادرة خالدة: الدائمة والباقية أو هو اسم نبات طويل العمر له زهر طويل.

الدائمة والباقية أو هو اسم نبات طويل العمر له زهر طويل. خلود: العيش الدائم والبقاء والدوام.

العيش الدائم والبقاء والدوام. خُوشدِل: طيبة القلب أو المسرورة والسعيدة.

طيبة القلب أو المسرورة والسعيدة. خوشابا: اللامعة والبراقة والمشرقة أو الشفافة والصافية.

اسماء بنات بحرف الخاء قديمة

في السطور الأولى من هذا التقرير ذكرنا أن معظم الأسماء العلم المؤنثة التي تبدأ بحرف الخاء هي قديمة، ومعروفة داخل الوطن العربي نتيجة لأنها شائعة الاستخدام على مدار السنوات السابقة، وفي هذه الفقرة سوف نتعرف على مجموعة من اسماء بنات بحرف الخاء قديمة والتي ربما لم تعد مستخدمة في الوقت الحالي إلا أن البعض يرغب في التعرف على المعنى الخاص به وهو ما سوف نفعله في السطور التالية.

خيرية: السخية والكريمة والمحبة للعطاء وعمل الخير، وهي أيضاً الفاضلة في كل شيء.

السخية والكريمة والمحبة للعطاء وعمل الخير، وهي أيضاً الفاضلة في كل شيء. خنساء: الظبي أو هي صفة عربية للبقرة الوحشة التي انخفض وسط أنفها وارتفع طرفه.

الظبي أو هي صفة عربية للبقرة الوحشة التي انخفض وسط أنفها وارتفع طرفه. خواطر: جم مفرده خطر بمعنى ما يأتي على البال من فكر أو هاجس.

جم مفرده خطر بمعنى ما يأتي على البال من فكر أو هاجس. خاتون: السيدة العالية المقام والنجيبة والشريفة النبيلة، وهي أيضاً الأميرة وسيدة القصر.

اسماء بنات بحرف الخاء جديدة

قد تكون اسماء البنات بحرف الخاء جديدة التي سوف نعرضها في هذه الفقرة غير مناسبة لبعض البيئات العربية المختلفة بسبب طريقة النطق الخاص بها وليس معناها مما قد يجعل هذه الأسماء مناسبة أكثر لتلك الدول التي تقع في نطاق الصحراء أو تتبع بعض العادات الخاصة مثل دول الخليج العربي وبعض المناطق مثل محافظة سيناء التابعة لِمصر.

خيلان: اسم حيوان خرافي معروف عنه أنه نصف إنسان ونصف سمكة أو هي المتفرسة أو المتكبرة التي تمشي بِثقة شديدة كما أنه يعني الظن أو العلم.

اسم حيوان خرافي معروف عنه أنه نصف إنسان ونصف سمكة أو هي المتفرسة أو المتكبرة التي تمشي بِثقة شديدة كما أنه يعني الظن أو العلم. خدوج: تدليل اسم خديجة بِمعنى التي وُلدت قبل موعد ولادتها إلا أنها تحيا رغم ذلك.

تدليل اسم خديجة بِمعنى التي وُلدت قبل موعد ولادتها إلا أنها تحيا رغم ذلك. خيلاء: الكبرياء والأنفة والتمنع عن المذلة والمهانة أو العجب والتميز.

الكبرياء والأنفة والتمنع عن المذلة والمهانة أو العجب والتميز. خيتي: القمح الذي لم ينضج أو الشعر الأخضر، والاسم يشير إلى الفتاة الصبية التي لا تزال صغيرة في السن وتتمتع بكامل حيويتها ونشاطها.

القمح الذي لم ينضج أو الشعر الأخضر، والاسم يشير إلى الفتاة الصبية التي لا تزال صغيرة في السن وتتمتع بكامل حيويتها ونشاطها. خُوشا: التي طابت أو حسُنت كما أنها تعني الراجعة أو التي تملاً الشيء وتضعه في الإناء.

اسماء بنات بحرف الخاء اسلامية

كم هو معروف أن الأسماء العلم ذات الطابع الديني تتمتع بِمكانة خاصة لدى العرب جميعاً باختلاف الأجيال حيث يُقبل العديد من الأزواج على مثل هذه الأسماء كَنوع من الفخر للدين الذين ينتمون له لهذا حرص موقعنا على تقديم عدد من اسماء البنات بحرف الخاء اسلامية في هذا الموضوع حتى وإن كانت هذه الأسماء عددها قليل إلا أننا كان يجب أن نوضح وبالطبع سوف نوضح المعنى الخاص بها بالتفصيل.

خديجة: التي يتم ولادتها قبل أن يحين موعد وضعها ولكنها لا تموت وتحيا، والاسم محبب لدى المسلمين لأنه اسم السيدة “خديجة بنت خويلد” -رضي الله عنها- أول زوجات النبي -صلى الله عليه وسلم-.

التي يتم ولادتها قبل أن يحين موعد وضعها ولكنها لا تموت وتحيا، والاسم محبب لدى المسلمين لأنه اسم السيدة -رضي الله عنها- أول زوجات النبي -صلى الله عليه وسلم-. خولة: الظبية وهي اسم يشير إلى الفتاة الحسناء الجميلة أو هي المتخايلة بجمالها أو المالكة، وهو اسم أم المؤمنين “خولة بنت ثعلبة”.

الظبية وهي اسم يشير إلى الفتاة الحسناء الجميلة أو هي المتخايلة بجمالها أو المالكة، وهو اسم أم المؤمنين خيرة: الكريمة والسخية أو هي المرأة التي تحب فعل الخير ومساعدة الآخرين، وقد عُرفت به “خيرة بنت حدرد الأسلمي” وهي من روايات الحديث.

الكريمة والسخية أو هي المرأة التي تحب فعل الخير ومساعدة الآخرين، وقد عُرفت به وهي من روايات الحديث. خاشعة: الورعة والمتدينة والخاضعة لِربها في انكسار ومزلة، وهو من الكلمات التي جاءت في التنزيل الحكيم في سورة القلم الآية رقم 43 منها، وذلك في قوله تعالى ﴿خَاشِعَةً أَبْصَارُهُمْ تَرْهَقُهُمْ ذِلَّةٌ﴾.



الورعة والمتدينة والخاضعة لِربها في انكسار ومزلة، وهو من الكلمات التي جاءت في التنزيل الحكيم في سورة القلم الآية رقم 43 منها، وذلك في قوله تعالى ختام: آخر الشيء ونهايته، وهو اسم يوحي بالتفاؤل والحسن خاصة أنه من الألفاظ القرآنية التي ورد ذكرها في الآية رقم 26 من سورة المطففين في قوله تعالى ﴿خِتَامُهُ مِسْكٌ﴾.

اسماء بنات بحرف الخاء 2020

على الرغم من أن معظم أسماء الأطفال البنات التي تبدأ بحرف الخاء غريبة بعض الشيء وقد لا تكون ملائمة للعصر الحالي إلا أن موقعنا قد حاول جمع عدد من هذه الأسماء حتى نقدمها لكل متابعينا من الوطن العربي الذين يبحثون عن أسماء حديثة وتكون مناسبة في الوقت نفسه للسنة الجديدة التي باتت على الأبواب لذلك سوف تتعرفون في هذه الفقرة على عدد من اسماء بنات بحرف الخاء 2020.

خزيمة: اسم زهرة عطرية معروفة أو منضد اللؤلؤ.

اسم زهرة عطرية معروفة أو منضد اللؤلؤ. خويلة: الظبية الصغيرة أو الفتاة التي يتوسم فيها الخير طيبة القلب.

الظبية الصغيرة أو الفتاة التي يتوسم فيها الخير طيبة القلب. خِيد: الرطبة اللينة أو هي ثمرة النخل إذا طابت وحلت، والاسم إشارة إلى الفتاة الجميلة الرقيقة.

الرطبة اللينة أو هي ثمرة النخل إذا طابت وحلت، والاسم إشارة إلى الفتاة الجميلة الرقيقة. خوزين: مثنى الخوز بمعنى الحصن والمانع.

مثنى الخوز بمعنى الحصن والمانع. خَوْدَان: الشابة الناعمة الرقيقة أو الحسنة الخلق.

شاركونا في التعليقات بِأكثر الأسماء المعروضة سلفاً في هذا التقرير والتي قد نالت إعجابكم ويمكن أن تقوموا باختيارها لِتكون اسم لأحد بناتكم في الفترة المقبلة.