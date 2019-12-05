اسماء بنات بحرف الدال د 2020 جديدة

اسماء بنات بحرف الدال ومعانيها من خلال موقع فكرة ، لقد قمنا بإجراء بحث عن الأسماء المؤنثة التي تبدأ بحرف الدال والشائعة في الوطن العربي والعالم كله والغير مستخدمة كثيرا تصلح ليسمو بها أبنائهم ويكون أول حرف بها حرف الدال هذا الموضوع سوف يقوم بتغير الفكر بعد التعرف على اسماء البنات الرائجه بحرف الدال مميزة ويمكن تسميتها لبناتكم.

أسماء بنات بحرف الدال 2020

داليدا : ويعني العريضة ذات النسب العالي ويعني ايضا الزهره المتمايله.

داران : الاسم الجيد او العظيم وكما يعتبر من الاسماء النادرة والغير منتشره بقوه.

دارلا : يعني الحبيبه والعزيزه و ماخوذ من المصطلح الاجنبي darling

دارلين : اسم اجنبي يطلق علي الاناث ويعني عزيزتي او حبيبتي.

دالا : مأخوذ من اسم داليا ويعبر من الاسماء الغير شائعة في الوطن العربي

داليا : معناه طرف العنب وشجرة الزيتون

دالين : يعني المتفاخرة والغرور ويعني ايضا الوادي الصغير

دارا : في اللغه الكرديه يرمز الى الشجاعة

أسماء بنات بحرف الدال جديدة 2020



ديجا هو اسم مأخوذ من أصل خديجه ويعني المولودة قبل موعدها.

دجي يعتبر اسم دي جي من الاسماء الغير شائعة بكثرة في الوطن العربي ولكنه من اجمل الاسماء التي تبدأ بحرف الدال ويعني الاسم ظلام الليل وسواده .

دهر ويرمز الاسم الي الزمن والحياة بأكملها كما يعتبر من اخف الأسماء التي يمكن ان تلقب بها الإناث.

دالية يعتبر من الأسماء التي لها الكثير من المعاني و يعني شجرة العنب و الارض التي تروي بدلو أو ناعورة وهو من الاسماء المنتشرة لجمالها وحسن نطقه.

دالا يعتبر الاسم مأخوذ من اسم دلال او داليا كما ان أصله يرجع لبعض البلدان العربيه قديما

أسماء بنات اسلامية بحرف الدال 2020

دعاء الاسم مأخوذ من الدعاء ويعتبر من اجمل الاسماء الاسلامية ذات المعنى الجميل.

دانية معنى الاسم القريبة من القلب واللطيفة ويعتبر الاسم غير منتشر ولكن الاسم له معاني كثيرة وجميلة .

دليلة والاسم يعني كثيرة الدلال والمحجة البيضاء والاسم يعني ايضا الطريقة الواضحة والبرهان الواضح.

داجنة واسم داجنه يعني الاليفه المرحة ذات الروح الجميله ويعبر الاسم غير رائج ومن اجمل والطف الاسماء.

درة يعني اسم درة اللؤلؤة العظيمة وبعض الناس يلقبون طائر الببغاء بالدرة ويتم نطقه بضم الدال.

داليا له الكثير من طرق الكتابة كما تتعدد معانيه فمثلا في اللغه العربيه يعني كرم العنب وفي اللغة العبرية يعني طرف الفرع أو قيمة الشئ.

اسماء بنات مسيحية بحرف الدال 2020

دانييلا يعني الله هو حاكم مصيري ودنيتي و الاسم المحذر منه دانيال.

دومينيك يعتبر الاسم مشترك بين الذكور والإناث ويعني هديه الله ومنة منه.

ديفون الاسم يعني الشخص المدافع كما يعني أيضا الشاعر .

اسماء بنات اجنبية بحرف الدال 2020

دارلا الاسم مأخوذ من الكلمة الأجنبية darling ومعني الاسم الحبيبه والعزيزه .

داري يعتبر الاسم من الاسماء النادرة الغير منتشره وله معاني قيمه ويعني الاسم لؤلؤة الحكمة و الشخص المدرك العقلاني الذي يفهم العالم من حوله.

داكوتا يعني الصديق المقرب والرفيق المخلص

دالين يعتبر من اجمل الاسماء الاجنبيه التي يمكن تسميتها ويعني الاسم المغروره المتفاخرة ويعني ايضا الوادي الضيق الصغير.

ديزي هو نوع من انواع الزهور المعروفه والمنتشره كثيرا على مستوى العالم وفي اللغه اليونانيه يعني اللؤلؤ.

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