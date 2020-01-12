اسماء بنات بحرف الراء 2020 ومعانيها عبر موقع alahlam.net ؛ دائماً ما يحرص موقعنا على توفير كافة متطلبات المتابعين لنا من مختلف أنحاء الوطن العربي، ونتيجة لِوجود الكثير من عمليات البحث على مؤشر البحث جوجل عن أسماء الأطفال البنات التي تبدأ بحرف الراء كان يقدم أن نقدم هذا التقرير من أجل عرض أكبر مجموعة من هذه الأسماء مع توضيح معانيها بالتفصيل.

راقية: المتقدمة والمتحضرة واللبقة في الحديث مع الناس أو النبيلة الشريفة.

المتقدمة والمتحضرة واللبقة في الحديث مع الناس أو النبيلة الشريفة. راوية: الساقية التي تقوم بالري أو هي التي تروي القصص والحكايات أو التي تروي الأحاديث عن الرسول -صلى الله عليه وسلم-.

الساقية التي تقوم بالري أو هي التي تروي القصص والحكايات أو التي تروي الأحاديث عن الرسول -صلى الله عليه وسلم-. راغدة: الفتاة الهانئة في عيشها والمترفة والثرية وهي الميسورة الحال.

الفتاة الهانئة في عيشها والمترفة والثرية وهي الميسورة الحال. رباب: السحابة البيضاء أو هو اسم منسوب إلى آلة الربابة أحد الآلات الموسيقية الوترية.

السحابة البيضاء أو هو اسم منسوب إلى آلة الربابة أحد الآلات الموسيقية الوترية. رجاء: الأمل والتمني والتفاؤل.

الأمل والتمني والتفاؤل. رحاب: الأرض الواسعة وساحة الدار أو مسيل ماء الوادي.

الأرض الواسعة وساحة الدار أو مسيل ماء الوادي. رسيمة: الماء الجاري أو الفتاة المنضبطة التي تحافظ على القواعد.

الماء الجاري أو الفتاة المنضبطة التي تحافظ على القواعد. رملة: الحبة الواحدة من الرمال أو هو قطعة الأرض التي تعلوها كثبة من الرمال كما أنه يعني النسيج الرقيق، و “رملة بنت أبي سفيان” صحابية جليلة.

الحبة الواحدة من الرمال أو هو قطعة الأرض التي تعلوها كثبة من الرمال كما أنه يعني النسيج الرقيق، و صحابية جليلة. رندة: واحدة الرند وهو نوع من أنواع الشجر الذي يستخرج منه بعض أنواع العطور الطيبة الرائحة.

واحدة الرند وهو نوع من أنواع الشجر الذي يستخرج منه بعض أنواع العطور الطيبة الرائحة. روبي: اسم أحد أفخم أنواع الأحجار الكريمة المعروف باسم آخر وهو “ الياقوت”.

اسم أحد أفخم أنواع الأحجار الكريمة المعروف باسم آخر وهو “ ريهام: المطر الخفيف الدائم، والاسم يوحي بالهدوء والاطمئنان.

المطر الخفيف الدائم، والاسم يوحي بالهدوء والاطمئنان. رزان: العاقلة المتحكمة بالأمور ذات الوقار.

العاقلة المتحكمة بالأمور ذات الوقار. ريهان: الرائحة الطيبة الجميلة لأنه اسم مقتبس من ريحان.

اسماء بنات بحرف الراء قديمة

يوجد العديد من اسماء البنات بحرف الراء القديمة التي قد تكون معروفة لدى الكثير منا نتيجة لأنها مُستخدمة منذ فترة طويلة ويحملها العديد من الأشخاص الكبار في السن مثل الجدات والعمات إلا أنها لم تعد تطلق على الأطفال من الأجيال الحديثة لعدم تناسبها معهم، ولكن نتيجة لِوجود بعض الأشخاص الذين يعرفون بهذه الأسماء كما سبق وذكرنا فإننا سوف نوضح معاني هذه الأسماء في هذه الفقرة.

رئيفة: العطوفة والرحيمة والحنونة.

العطوفة والرحيمة والحنونة. رابعة: التي ولدت رابعة أربعة لذويها أو التي ارتبعت مكانها خصباً كما أنها تعني المشفقة على غيرها أو القانعة بما أتاها ربها.

التي ولدت رابعة أربعة لذويها أو التي ارتبعت مكانها خصباً كما أنها تعني المشفقة على غيرها أو القانعة بما أتاها ربها. راجية: الآملة والمتمنية والمتفائلة.

الآملة والمتمنية والمتفائلة. راشدة: العاقلة الرزينة.

العاقلة الرزينة. رتيبة: الثبات والوقار والبقاء والإستمرار والدوام وصاحبة المبدأ الواحد.

الثبات والوقار والبقاء والإستمرار والدوام وصاحبة المبدأ الواحد. رشيدة: الرزينة ذات العقل الراجح والناضجة.

الرزينة ذات العقل الراجح والناضجة. رضا: المطمئنة إلى ما رزقها الله إياها والقنوعة التي تقبل بِالنصيب والمكتوب.

المطمئنة إلى ما رزقها الله إياها والقنوعة التي تقبل بِالنصيب والمكتوب. رائقة: اسم مأخوذ من الرأفة بمعنى الرحمة والعطف.

اسم مأخوذ من الرأفة بمعنى الرحمة والعطف. رمزية: الإشارة والإيماء، وهو اسم يوحي بِنباهة صاحبته وذكائها.

الإشارة والإيماء، وهو اسم يوحي بِنباهة صاحبته وذكائها. ريحانة: اسم أحد أنواع النباتات الذي يمتاز برائحته النفاذة الجميلة والذي يستخدم للزينة وأغراض أخرى.

اسماء بنات بحرف الراء ومعانيها

سوف تلاحظون أن اسماء البنات بحرف الراء ومعانيها التي سوف نعرضها في هذه الفقرة هي أسماء مستخدمة بالفعل في العديد من الدول العربية إن لم يكن جميعها أي أنها أسماء قديمة إلا أنها تختلف عن الأسماء السابقة أنها أسماء قد ظهرت في السنوات الأخيرة ونتيجة لِتميزها فإن الآباء والأمهات قد سموا بها أطفالهم في الآونة الأخيرة مما ساعد على انتشارها بهذه الصورة.

رقية: الإرتقاء والصعود أو هو اسم جاء من الرقة، وهو اسم “السيدة رقية بنت محمد بن عبدالله”.

الإرتقاء والصعود أو هو اسم جاء من الرقة، وهو اسم رتاج: الباب العظيم، ويُقال أنه اسم باب الكعبة، ويكتبه البعض “ر يتاج” ويكون نفس المعنى.

الباب العظيم، ويُقال أنه اسم باب الكعبة، ويكتبه البعض ويكون نفس المعنى. رُدينة: الغزل الغير منتظم أو هو صوت وقع السلاح على بعضه البعض.

الغزل الغير منتظم أو هو صوت وقع السلاح على بعضه البعض. رضوة: اسم منسوب إلى الرضا بمعنى القناعة بِالنصيب والقضاء والقدر كما أنه اسم جبل في السعودية، ويُكتب في بعض الأحيان “رضوى”.

اسم منسوب إلى الرضا بمعنى القناعة بِالنصيب والقضاء والقدر كما أنه اسم جبل في السعودية، ويُكتب في بعض الأحيان رُفيدة: المعينة والمناصرة والمؤيدة والمؤازرة والمساعدة والمساندة أو هي المِعطاءة الكريمة السخية أو هي العطية الصغيرة.

المعينة والمناصرة والمؤيدة والمؤازرة والمساعدة والمساندة أو هي المِعطاءة الكريمة السخية أو هي العطية الصغيرة. رماس: بريق الألماس كما أنه أحد أنواع الألماس مع العلم أن الاسم يُكتب في بعض الأحيان “ريماس”.

بريق الألماس كما أنه أحد أنواع الألماس مع العلم أن الاسم يُكتب في بعض الأحيان رِناد: عشبة نبات الغار أو الآس المعروف بِأوراقه الخضراء وأزهاره البيضاء ورائحته القوية الجميلة التي تستخدم في صناعة بعض أنواع العطور.

عشبة نبات الغار أو الآس المعروف بِأوراقه الخضراء وأزهاره البيضاء ورائحته القوية الجميلة التي تستخدم في صناعة بعض أنواع العطور. روان: الجارية والراكضة أو سريعة الروح النشيطة أو هي الفتاة التي تنظر وتحدق في الأشياء الجميلة بهدوء.

الجارية والراكضة أو سريعة الروح النشيطة أو هي الفتاة التي تنظر وتحدق في الأشياء الجميلة بهدوء. روح: الرحمة والعطف أو هو إشارة إلى روح الإنسان وفي بعض الأحيان يأتي للإشارة إلى الملاك جبريل -عليه السلام- أو القرآن الكريم كما ورد في الآية الشريفة ﴿يُنَزِّلُ الْمَلائِكَةَ بِالرُّوحِ مِنْ أَمْرِهِ عَلَى مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ﴾ [النحل: من الآية 2].



الرحمة والعطف أو هو إشارة إلى روح الإنسان وفي بعض الأحيان يأتي للإشارة إلى الملاك جبريل -عليه السلام- أو القرآن الكريم كما ورد في الآية الشريفة رودين: المرأة العاقلة الرزينة التي تفكر بِحكمة وغير متهورة أو هو اسم منسوب إلى الردن بمعنى صوت ارتطام السلاح بِبعضه البعض.

المرأة العاقلة الرزينة التي تفكر بِحكمة وغير متهورة أو هو اسم منسوب إلى الردن بمعنى صوت ارتطام السلاح بِبعضه البعض. ريتال: قراءة القرآن الكريم في إيقاع وتأنف.

قراءة القرآن الكريم في إيقاع وتأنف. ريم: الظبي الأبيض.

الظبي الأبيض. ريناد: الرائحة الذكية العطرة، وهو اسم البخور الذي يتم استخدامه في الكعبة الشريفة أو هو عشبة نبات الآس أو الغار.

الرائحة الذكية العطرة، وهو اسم البخور الذي يتم استخدامه في الكعبة الشريفة أو هو عشبة نبات الآس أو الغار. ريوان: الجائزة والمكافأة.

اسماء بنات بحرف الراء غريبة

قد تبدو اسماء البنات بحرف الراء غريبة في هذه الفقرة بسبب طريقة النطق الخاص بها، وهو ما أدى إلى عدم شيوع استخدامها داخل الوطن العربي حتى الوقت الحالي على الرغم من أن هناك العديد من هذه الأسماء عربية الأصل وليست جميعها أعجمية مثلما يظن البعض لهذا حرصنا على تقديم هذه الفقرة لكم لِتوضيح معاني هذه الأسماء بما يتيح لكم الفرصة للتعرف عليها بشكل أفضل.

ريوف: جمع ريف وهي الأراضي الزراعية الخصبة التي يتواجد فيها النباتات المختلفة.

جمع ريف وهي الأراضي الزراعية الخصبة التي يتواجد فيها النباتات المختلفة. ريام: المحبة والعطوفة والودودة أو هو اسم جاء من اسم ريم بمعنى الغزال الأبيض.

المحبة والعطوفة والودودة أو هو اسم جاء من اسم ريم بمعنى الغزال الأبيض. ريانا: الملكة المقدسة.

الملكة المقدسة. راثان: قطرات المطر التي يفصل بينها وقت سواء طويل أو قصير.

قطرات المطر التي يفصل بينها وقت سواء طويل أو قصير. رادا: الخليج الطبيعي أو السعيدة الفرحة.

الخليج الطبيعي أو السعيدة الفرحة. رافال: الفتاة الممشوقة القوام ذات الشعر الطويل أو هي المتمايلة المتبخترة.

الفتاة الممشوقة القوام ذات الشعر الطويل أو هي المتمايلة المتبخترة. رافينا: إشراقة وجمال الشمس، والمقصود الفتاة صاحبة الوجه الجميل المضيء مثل الشمس.

إشراقة وجمال الشمس، والمقصود الفتاة صاحبة الوجه الجميل المضيء مثل الشمس. رامانا: الجميلة الحسناء.

الجميلة الحسناء. روزليندا: الزهرة الجميلة.

الزهرة الجميلة. روشان: بداية الفجر أو بداية ضوء الشمس أو شروق الشمس، وأيضاً هو الضياء اللامع أو نعومة القطن.

بداية الفجر أو بداية ضوء الشمس أو شروق الشمس، وأيضاً هو الضياء اللامع أو نعومة القطن. راميرا: الحكيمة أو العاقلة الرزينة.

الحكيمة أو العاقلة الرزينة. رفين: الحكيمة أو الفتاة صاحبة الشعر الداكن.

الحكيمة أو الفتاة صاحبة الشعر الداكن. رهاء: التحرك بِلطف أو المكان الواسع المستوي أو هو الشيء الساكن الغير متحرك.

التحرك بِلطف أو المكان الواسع المستوي أو هو الشيء الساكن الغير متحرك. روجدا: شروق الشمس.

شروق الشمس. روري: الملكة صاحبة الشعر الأحمر.

اسماء بنات بحرف الراء من ثلاث حروف

عادةً ما تكون الأسماء ذات عدد الحروف القليل من أقرب الأسماء لدى قلوب الأزواج داخل الوطن العربي نتيجة لِسهولة نطقها كما أنها تكون حاملة لِمعاني جميلة ومميزة لهذا نجد أن الإقبال على التسمية بِأسماء بنات بحرف الراء من ثلاث حروف في الدول العربية المختلفة كثير لأنها تكون متناسبة تماماً مع الطبيعة الأنثوية الرقيقة والبسيطة.

رأد: الفتاة الحسناء ذات الجسد الممشوق التي تتمايل يميناً ويساراً من النعومة أو هي الفتاة الرقيقة السريعة الشباب كما أنه يعني رونق الضحى أو الرفق والسهولة.

الفتاة الحسناء ذات الجسد الممشوق التي تتمايل يميناً ويساراً من النعومة أو هي الفتاة الرقيقة السريعة الشباب كما أنه يعني رونق الضحى أو الرفق والسهولة. رُبى: جمع ربوة وهو كل ما ارتفع عن الأرض أو الهضبة الخضراء.

جمع ربوة وهو كل ما ارتفع عن الأرض أو الهضبة الخضراء. رشا: اسم مخفف عن رشاء بمعنى الظبي إذا تحرك ومشى مع أمه كما أنه اسم شجرة طويلة تعلو القامة ورقها مثل الخروع وليس لها زهر.

اسم مخفف عن رشاء بمعنى الظبي إذا تحرك ومشى مع أمه كما أنه اسم شجرة طويلة تعلو القامة ورقها مثل الخروع وليس لها زهر. رنا: إدامة النظر إلى الشيء مع ثبوت الطرف وسكونه أو هو الطرب والحسن والجمال أو الحنين والإشتياق.

إدامة النظر إلى الشيء مع ثبوت الطرف وسكونه أو هو الطرب والحسن والجمال أو الحنين والإشتياق. رند: اسم شجرة طيبة الرائحة ذات زهر أبيض كان القدماء يعتبرونه رمزاً للنصر.

اسم شجرة طيبة الرائحة ذات زهر أبيض كان القدماء يعتبرونه رمزاً للنصر. رهف: اللطف والرقة.

اللطف والرقة. روا: التي تروي وتمهل.

التي تروي وتمهل. روز: الوردة والزهرة الجميلة.

الوردة والزهرة الجميلة. رؤى: جمع رؤية بمعنى ما نراه في المنام ويمكن أن نراه في الحقيقة.

جمع رؤية بمعنى ما نراه في المنام ويمكن أن نراه في الحقيقة. ريا: الرائحة الطيبة الفواحة أو المرأة المعطرة النضرة التي تعيش بِنعيم أو المرتوية أو الأغصان الخضراء الغصة الناعمة.

الرائحة الطيبة الفواحة أو المرأة المعطرة النضرة التي تعيش بِنعيم أو المرتوية أو الأغصان الخضراء الغصة الناعمة. رية: عين الماء الغزيرة أو المنهل كما أنه اسم أحد أنواع الحيوانات.

عين الماء الغزيرة أو المنهل كما أنه اسم أحد أنواع الحيوانات. ريف: المنظر الجميل وسط الطبيعة الخضراء ومساحات الأراضي الزراعية الواسعة.

المنظر الجميل وسط الطبيعة الخضراء ومساحات الأراضي الزراعية الواسعة. رين: الملكة أو المطر.

اسماء بنات بحرف الراء من القرآن الكريم

على الرغم من أن أسماء البنات بحرف الراء من القرآن الكريم ليس كثيرة إلا أن رغبة العديد من الآباء والأمهات في التعرف على مثل هذه الأسماء باعتبارها تتسم بالطابع الديني خاصة أنها وردت في التنزيل الحكيم؛ فقد حرص موقعنا على تخصيص هذه الفقرة من أجل تقديم هذه الأسماء مع توضيح المعاني الخاصة بها بالتفصيل.

روضة: الأرض المخضرة بالكثير من أنواع النباتات أو الجنة بصفة عامة ويُقال أنه أطيب بقاع الجنة وأجملها التي ورد ذكرها في التنزيل الحكيم مرة واحدة في صيغة المفرد ومرة واحدة في صيغة الجمع [فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَهُمْ فِي رَوْضَةٍ يُحْبَرُونَ] ﴿١٥ الروم﴾.



الأرض المخضرة بالكثير من أنواع النباتات أو الجنة بصفة عامة ويُقال أنه أطيب بقاع الجنة وأجملها التي ورد ذكرها في التنزيل الحكيم مرة واحدة في صيغة المفرد ومرة واحدة في صيغة الجمع رغد: العيش في رفاهية وترف وطيب الحياة والراحة فيها، وأيضاً هو الثراء والغنى، وهو اسم ورد في القرآن ثلاث مرات منهم قوله تعالى [اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا] ﴿٣٥ البقرة﴾.



العيش في رفاهية وترف وطيب الحياة والراحة فيها، وأيضاً هو الثراء والغنى، وهو اسم ورد في القرآن ثلاث مرات منهم قوله تعالى رحمة: ما ينزله الله من خير ونعم على عباده أو هي المغفرة والعطف كما أنه يعني الرزق والمطر، ويشير الاسم في بعض الأحيان إلى القرآن الكريم أما عن ذكره في الآيات الكريمة فقد ورد العديد من المرات منهم [رَبَّنَا لَا تُزِغْ قُلُوبَنَا بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنَا وَهَبْ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ رَحْمَةً] ﴿٨ آل عمران﴾.



اسماء بنات بحرف الراء 2020

حتى نكون قد قدمنا العديد من الاختيارات لدى الأزواج ممن يبحثون عن أسماء مواليد إناث حديثة يقومون بِتسمية بناتهم بها في هذه السنة التي لا نزال في الأيام الأولى بها؛ سوف نعرض في هذه الفقرة عدد جديد من اسماء البنات بحرف الراء 2020 مصحوبة بالمعاني الكاملة لها مثلما جاءت في المعاجم المختلفة الخاصة بالأسماء.

رجوان: الكثيرة الرجاء والأمل والمتفائلة.

الكثيرة الرجاء والأمل والمتفائلة. رَماء: الزيادة والفائض في الشيء، وهو اسم يوحي النماء والكثرة والكرم.

الزيادة والفائض في الشيء، وهو اسم يوحي النماء والكثرة والكرم. رنوة: إدامة النظر إلى الجمال والحسن مع سكون الطرف.

إدامة النظر إلى الجمال والحسن مع سكون الطرف. رودي: الإشراق واللمعان والبريق.

الإشراق واللمعان والبريق. روجين: شمس الحياة أو الملكة أو السيدة صاحبة المقام العالي والمكانة المرموقة المرتفعة أو الرمح القوي.

شمس الحياة أو الملكة أو السيدة صاحبة المقام العالي والمكانة المرموقة المرتفعة أو الرمح القوي. راتان: الجوهرة أو الحلية الجميلة.

الجوهرة أو الحلية الجميلة. رالا: الفتاة صاحبة العيون الجميلة التي تشبه النعام أو هو ولد النعام الذي يمر عليه عام.

الفتاة صاحبة العيون الجميلة التي تشبه النعام أو هو ولد النعام الذي يمر عليه عام. راليا: الثقة بالنفس والاعتزاز بها.

الثقة بالنفس والاعتزاز بها. رالين: الحمل الجميل.

الحمل الجميل. رامينا: الفرحة والسعادة والبهجة والسرور.

الفرحة والسعادة والبهجة والسرور. رانسي: الغزال وهو اسم نهر متوجد في فرنسا.

الغزال وهو اسم نهر متوجد في فرنسا. رنوان: مثنى رنوة بمعنى الإستمرار في النظر إلى الأشياء الجميلة المميزة في هدوء وسكينة.

مثنى رنوة بمعنى الإستمرار في النظر إلى الأشياء الجميلة المميزة في هدوء وسكينة. رنود: اسم شجرة ذات رائحة طيبة جميلة أو هو السيف.

اسم شجرة ذات رائحة طيبة جميلة أو هو السيف. ريلا: الغدير أو مجرى النهر الصغير.

الغدير أو مجرى النهر الصغير. روهندا: الرمح الجيد أو المكان الضخم المرتفع.

إن كانت لديكم أي استفسارات عن أسماء البنات بحرف الراء ومعانيها سواء المعروضة في هذا التقرير أو التي لم نقم بِعرضها؛ نرجو منكم كتابة هذا الإستفسار في أحد التعليقات أسفل الموضوع حتى نجيب عليكم ونوضحه لكم بالتفصيل.