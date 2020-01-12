اسم جديد ينضم لقائمة المرشحين لخلافة فالفيردي في برشلونة

يبدو أن أيام المدرب الباسكي مع برشلونة باتت معدودة

ما زالت الشكوك تحوم حول مستقبل مدرب برشلونة إرنستو فالفيردي، وكذلك الاسم المرشح لخلافته في “كامب نو” في المرحلة القادمة.

وأجمعت جُل المصادر المقربة من النادي الكاتالوني على مدار الساعات القليلة الماضية، أن الإدارة تتفاوض مع الأسطورة تشافي هيرنانديز، ليتولى الدفة الفنية للبلو جرانا فيما تبقى من الموسم.

وبينما تتضارب الأنباء عن موعد وصول مدرب السد الحالي إلى “كامب نو”، لبدء مهام عمله الجديد، زعمت مصادر أخرى، أن الإدارة تدرس الاستعانة بمدرب فريق برشلونة بي جارسيا بيمينتا.

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من جانبها، أشارت صحيفة “موندو ديبورتيفو”، إلى إمكانية الاعتماد على مدرب الرديف، كخيار مؤقت إذا تأجل وصول تشافي حتى منتصف العام الجاري.

وأفاد نفس المصدر، أنه في حال أصر تشافي على موقفه بالبقاء مع السد القطري حتى نهاية الموسم، فقد يكون الرجل الذي أفنى عمره في النادي الكاتالوني، الاسم الأوفر حظًا لتولي المهمة بشكل مؤقت، بعد إقالة المدرب الباسكي.

وبحسب نفس التقرير، فقد أعطى جارسيا المسؤولين في النادي بعض الضمانات والأدلة، بأنه ليس قلقًا من تولي مهمة قيادة الفريق الأول فيما تبقى من الموسم.

وقضى بيمينتا قرابة الثلاثة عقود بين جدران برشلونة كلاعب وكمدرب، وقد أشرف على تدريب كل الفئات العمرية للنادي، قبل أن يتولى قيادة الفريق الأول خلفًا لجيرارد لوبيز العام الماضي.