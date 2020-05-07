اسم حيوان بحرف الثاء ث عبر موقع الأحلام ، تمر علينا الكثير من أوقات الفراغ ولا نجد أى شئ نفعله فيها وحينها نبحث عن ألعاب جديدة نقضى بها أوقاتنا وتسلينا أيضا ومن ضمن هذة الألعاب لعبة الألغاز ، ومن أسئلة اللعبة هو إسم حيوان بحرف الثاء حيث يتسائل الكثيرين حول معرفة إجابة هذا السؤال.

حيوان يبدا بحرف الثاء

لا يوجد الكثير من إسم حيوان بحرف الثاء نظرا لأنه من الحروف الغير مترددة بكثرة على الألسنه ولكننا فى هذة الفقرة سنقدم لكم أبرز الحيوانات التى تبدأ بحرف الثاء.

ثعلب

ثعبان

ثور

ثيتل

ثرثارة

ثيج

حيوان بحرف الثاء

ثعلب :

ينتمى الثعلب إلى فصيلة الكلبيات والتى تضم الذئاب والكلاب أيضا كما أنه من الثديات.

وقد يمتلك الثعلب آذان مثلثة وذيلا طويلا وله شعر كثيف وله جمجمة مسطحة.

وقد تتواجد الثعالب فى جميع القارات بإستثناء القارة القطبية الجنوبية ، ويعرف بأنه من أمكر الحيوانات.

كما أنه يتواجد بألوان مختلفة مثل الأبيض اللؤلؤى والأسود أو الرمادى إلى جانب البنى.

وهناك بعض الثعالب التى تستطيع تغيير لونها مع تغير الفصول أو التقدم فى العمر.

وهى تعد من الحيوانات المزعجة للبشر لأنها تهاجم الدواجن والماشية.

ويوجد من الثعالب عدة أنواع منها ثعلب الفنك وثعلب القطب الشمالى والشاحب بالإضافة إلى ثعلب الرمال التبتى وكاما وبلانفورد والثعلب الأحمر.

ثعبان :

ينتمى الثعبان إلى فصيلة الزواحف والتى تعتمد على شكل غير منتظم.

ويقال أن الثعابين هى فى الأصل سحالى تطورت مع مرور الوقت وبذلك تصنف فى رتبة الحرشفيات.

وهو يمتلك جسم مرن يسير به على الأرض وليس له رجول أو أذرع.

وهو من الحيوانات التى تتغذى على اللحوم حيث تختار فريستها وتقوم بإبتلاعها بالكامل.

يوجد فى لسان الثعبان سم قاتل خطير جدا على الإنسان.

تعيش الثعابين فى جميع القارات وخاصة فى المناطق الإستوائية بسبب درجة حرارتها المناسبة.

وقد نجدها فى الصحارى والغابات والمراعى والمستنقعات وفى الأشجار والجحور وعلى الأرض وقد يوجد منها أنواع تعيش فى الماء.

حيوان بحرف الثاء من 3 حروف

ثور :

ينتمى الثور إلى فصيلة البقريات والثديات وهو ذكر البقرة.

ويمتاز بقوته حيث يستخدمه الأشخاص فى جر العربات والأدوات الثقيلة وتشغيل الآلات الزراعية.

كما يلعب دورا هاما فى الزراعة وحراثة الأرض.

تتغذى الثيران على الأعشاب الخضراء والنباتات.

وغالبا ما تعانى حيوانات الثيران من الجوع طوال فصل الشتاء.

والثور هو أكثر ذكاء من البقرة.

طائر بحرف الثاء

ثرثارة :

هو طائر ينتمى إلى ثرثارة العالم القديم كما أنه يصنف من العصفوريات.

ويعرف بثرثارة الشجر وهو يوجد فى المغرب.

وبعد أن تعرفتوا على إسم حيوان بحرف الثاء ننتظر أى إستفسار لكم عبر التعليقات التى فى الأسفل.