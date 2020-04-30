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اسم نبات بحرف الألف أ
إسم نبات بحرف الألف أ عبر موقع الأحلام ، حرف الألف هو أول حرف تبدأ به الحروف الهجائية فى اللغة العربية ويتم كتابته بكل سهولة حيث أنه يتكون من واحد وفوقه همزة ، ولا يمكن وصله بالحرف الذى يليه ومن أمثلته أسد ملك الغابة وجديرا بالذكر أنه يكتب باللفة الإنجليزية A ، وقد جئنا إليكم فى هذا المقال بمجموعة من أبرز أسماء النباتات بحرف الألف تابعونا.
نبات بحرف الألف
- نبات الأرز
- نبات أفوكادو
- نبات الأسكدنيا
- نبات الأناناس
- نبات الألمازة
- نبات الإجاص
- نبات الألوفيرا
أرز :
- يعتبر واحدا من أبرز النباتات التى تبدأ بحرف الألف حيث أنه نبات عشبى والغذاء الرئيسى لسكان العالم.
- وتتم زراعة الأرز فى المناطق التى تفيض بالأنهار وأيضا بالغابات الإستوائية فى إفريقيا وأحيانا فى الصحارى.
- ومن أنواع أرز بسمتى وأرز هاشمى وأرز أمريكى ومصرى.
- يجب أن يزرع فى درجة حرارة لا تقل عن 21 درجة مئوية طوال موسم النم.
- وهو من أهم الأكلات التى تمد الجسم بالطاقة.
- ويصنف من قائمة النشويات.
- فيما يحتوى أيضا على الكثير من الألياف حيث يعتبر علاج لمرض السرطان.
اسكدنيا :
- هو نبات يعرف فى الوطن العربى بالبشملة وهو من أشجار الفاكهة دائمة الخضرة شبه إستوائية.
- موطنه الأصلى فى جنوب شرق الصين وقد إنتشرت زراعته حديثا فى أكثر من ثلاثون دولة.
- وتمتاز الأسكنديا بسهولة تقشريها وطعمها اللذيذ.
- ومن أهم فوائده أنه يعتبر علاج لمرضى السكر ويساعد فى تخفيف الوزن.
- كما يعالج مرض الإمساك لدى الإنسان.
فاكهة تبدأ بحرف الألف
أفوكادو :
- يعد الأفوكادو من الثمار ذا المذاق الرائع وهو نبتة مكسيكية خضراء تنمو فى المناطق الدافئة.
- وهى لها عدة أسماء أخرى منها كمثرى التمساح أو فاكهة الزبدة.
- تحتوى هذة الفاكهة على كمية جيدة من الأحماض الدهنية الغير مشبعة.
- ينتمى الأفوكادو إلى فصيلة التوتيات نظرا لأنها تحتوى على طبقة من اللب السميك.
- ومن أهم فوائده أن يساعد فى تنظيم نسبة السكر فى الدم.
- كما يحمى البشرة والجلد من أشعة الشمس.
- يتم إدخاله فى الحميات الغذائية والرجيم.
أناناس :
- الأناناس هو فاكهة لذيذة تنمو فى المناطق الإستوائية وبالتحديد فى أمريكا الجنوبية.
- هو من الفواكه التى تستخدم فى عمل الكوكتيل والإسموزى والعصائر أيضا.
- ومن فوائد الأناناس أنه يساعد فى التخلص من الإمساك.
- كما يعمل على زيادة سرعة حرق الدهون فى الجسم.
- ويساعد أيضا فى إزالة علامات السيلوليت من الجسم.
نبات بحرف الألف
إجاص :
- هو عبارة عن نوع من أنواع الفواكه الجميلة والمعروفة فى عالمنا العربى بإسم الكمثرى.
- ومن أهم فوائده أن يساعد الجهاز الهضمى فى أداء وظيفته.
- كما أنه يساعد أيضا فى التركيز وتقوية الذاكرة.
- يحتوى على ألياف وسعرات حرارية منخفضة.
نبات بحرف الألف غير ارز واناناس
ألوفيرا :
- هو عبارة عن نبته تستخدم منذ عدة قرون.
- يستخدم فى علاج البشرة وخاصة فى حب الشباب.
- يساعد فى تقوية الشعر أيضا.
وبعد أن تعرفتوا على نبات يبدأ بحرف الألف ننتظر منكم أى إستفسار لكم عبر التعليقات التى فى الأسفل.
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