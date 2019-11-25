اشتباكات بثرة تزامنا مع وصول تعزيزات للمليشيا

صورة للاشتباكات اليوم الاثنين-عدن الغد

اندلعت صباح اليوم الإثنين اشتباكات عنيفة بين مليشيا الحوثي من جهة والمقاومة المتمركزة أعالي جبهة ثرة من جهة أخرى استخدمت فيها الأسلحة المتوسطة والثقيلة وقذائف الهون.

وتأتي هذه الاشتباكات أثر قيام مليشيات الحوثي من استقدام تعزيزات عسكرية شملت الى منطقة بركان واستحداث مواقع عسكرية جديدة على ميمنة جبهة ثرة قصفتها المقاومة بقذائف الهون.

وقال سكان محليون لصحيفة عدن الغد ان دوي الاشتباكات يُُُسمع الى مسافات بعيدة.

من صالح العلواني