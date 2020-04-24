اشتباكات بين القوات الجنوبية ومليشيا الحوثي غرب الضالع

4 مايو / خاص

اشتبكت القوَّات المُسَلَّحَة الجنُوبيَّة في قطاع (المشاريح ـ قروض) شمال غرب الضالع، مساء اليوم الجمعة، في معركة استمرت ثلاث ساعات، مع عناصر لمليشيا الحوثي.

ونجحت القوات الجنوبية في إحباط تسلل عناصر المليشيا، في مواجهات عنيفة، كبدت المليشيا المدعومة من إيران خسائر فادحة.

وقصفت المدفعيَّة مواقع تمركز عناصر المليشيا، ّ شرقي مديرية الحشاء، ردًّا على الهجوم، ما أدى إلى خسائر في الأرواح والعتاد.