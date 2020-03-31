المندب نيوز

اشتباكات بين المقاومة الجنوبية والمليشيات بجبهة ثره

31 مارس، 2020
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اشتباكات بين المقاومة الجنوبية والمليشيات بجبهة ثره

لحج (المندب نيوز) المركز الاعلامي
اندلعت اشتباكات عند الساعة الواحدة ظهرا هذا اليوم الاثنين بين أبطال المقاومة الجنوبية بجبهة ثره من جهة وبين عناصر المليشيات الحوثية من جهة أخرى.
حيث أكد الضابط المناوب في عمليات الجبهة القائد سالم البركاني قائلا اندلعت الإشتباكات بين أبطال المقاومة وبين المليشيات واستمرت الإشتباكات إلى مايقارب الساعة الثالثة عصرا .
حيث باشرت المليشيات بالضرب بجميع أنواع الأسلحة المتوسطة والخفيفة في محاولة منها لإختراق المواقع الأمامية للجبهة ، لكن أبطال المقاومة متيقظين لذلك وتم الرد بكل قوة من قبل أبطالنا البواسل .
الجدير ذكره أن المليشيات اطلقت يوم السبت الماضي قذيفة يرجح أن تكون قذيفة كاتيوشا باتجاه معسكر لواء الأماجد المرابط في مديرية لودر
ولكن دون حدوث خسائر.

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