اشتباكات بين جناحين من ميليشيا الحوثي في احد شوارع صنعاء

عادت الخلافات الحادة تدب من جديد،داخل ميليشيا الحوثي الانقلابية، ما يشير إلى تفكُّك تتوطد أواصره، وهو الأمر الذي ينذر بانهيار هذه الجماعة الموالية لإيران، حيث لقي خمسة أشخاص مصرعهم في اشتباكات بين جناحين من ميليشيا الحوثي في صنعاء، فيما استهدف مسلحون مجهولون منزل أحد مشرفي الميليشيا.

وتستمر ميليشيا الحوثي في إذلال وإزاحة عدد من الزعامات والشخصيات القبلية والعسكرية التي أغرتها سابقاً في الانضمام إليها مقابل منحهم مواقع ومناصب في المؤسسات والقطاعات الواقعة تحت سيطرتها، وذكرت مصادر محلية في صنعاء لـ «البيان» أن اشتباكات مسلحة بين مجموعة تتبع شخصاً يدعى خريص، أطلقت النار على هشام محمود وأحد مرافقيه فأردوهما قتلا وأن مرافقين آخرين أطلقوا النار على مجموعة خريص فقتلوا ثلاثة منهم.

وحسب المصادر فإن المواجهات وقعت في مداخل الأسواق الشعبية في الحي الجنوبي الغربي بصنعاء، حيث أطلقت المجموعة النار على آل محمود لأسباب تتعلق بالتنافس مع مجموعة خريص، لكنها لم توضح أسباب الخلاف الذي تطور إلى المواجهات المسلحة.

إلى ذلك استهدف مسلحون مجهولون منزل قيادي حوثي في صنعاء، في عملية مسلحة هي الأولى التي تطال أحد مشرفي الميليشيا في صنعاء.

وقالت مصادر محلية وسكان إن منزل المشرف الحوثي المكنى بـ(أبو بلال)، في شارع مأرب، تعرض لهجوم مسلح أمطروا المنزل بوابل من الرصاص ولاذوا بالفرار.