المشهد اليمني
اشتباكات بين قوات الحزام الأمني تخلف قتيل وعدد من الجرحى
أفادت مصادر ميدانية بمحافظة أبين، مساء اليوم الخميس، باندلاع اشتباكات داخلية بين قوات الحزام الأمني في جعار خلفت قتيل وعدد من الجرحى.
وذكرت المصادر لـ ” المشهد اليمني ” أن الاشتباكات اندلعت بمعسكر7 اكتوبر بين أفراد من قوات الحزام الامني التابعة للمجلس الانتقالي الجنوبي، أثناء صرف المرتبات .
واشارت المصادر الى وقوع قتيل وعدد من الجرحى تم اسعافهم الى مستشفى الرازي.
وتواصل قوات الحزام الأمني انسحابها لليوم الثالث تنفيذا لاتفاق الرياض.