المشهد اليمني

اشتباكات بين قوات الحزام الأمني تخلف قتيل وعدد من الجرحى

17 يناير، 2020
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المشهد اليمني

أفادت مصادر ميدانية بمحافظة أبين، مساء اليوم الخميس، باندلاع اشتباكات داخلية بين قوات الحزام الأمني في جعار خلفت قتيل وعدد من الجرحى.

وذكرت المصادر لـ ” المشهد اليمني ” أن الاشتباكات اندلعت بمعسكر7 اكتوبر بين أفراد من قوات الحزام الامني التابعة للمجلس الانتقالي الجنوبي، أثناء صرف المرتبات .

واشارت المصادر الى وقوع قتيل وعدد من الجرحى تم اسعافهم الى مستشفى الرازي.

وتواصل قوات الحزام الأمني انسحابها لليوم الثالث تنفيذا لاتفاق الرياض.

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