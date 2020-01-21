اشتباكات حوثية في صنعاء تخلف قتلى وجرحى

4 مايو / متابعات

اندلعت اشتباكات بين مشرفين من مليشيا الحوثي الإرهابية، في أحد شوارع صنعاء، أسفرت عن سقوط قتلى وجرحى.

وكشف شهود عيان عن مقتل اثنين وجرح أربعة آخرين، في اشتباكات اندلعت بين اثنين من المشرفين الحوثيين, في شارع عمان.

وأشاروا إلى أن الاشتباكات بين أتباع مشرف يدعى “خريص”، وأخر يدعى “أبو محمود”، جاءت بعد تصاعد الخلافات بين الطرفين على إثر تدخلهما في نزاع على أرضية بين ورثة.

وأضافوا أن اثنين من الجرحى، كانوا من المارة، تصادف عبورهم للشارع أثناء الاشتباكات.

وتزايدت مؤخرا قضايا الأراضي بعد تدخل القيادات الحوثية والمشرفين في تلك القضايا نظرا لما يجنوه من عائد مالي كبير.

وشكلت قيادات حوثية نافذة مافيا لنهب الأراضي والإتجار بها.