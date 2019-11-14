اشتباكات عنيفة بين الحزام الامني وقبائل الصبيحة بلحج

قالت مصادر خاصة إن اشتباكات عنيفة دارت ظهر اليوم الخميس بين قوات من الحزام الامني من جهة ومسلحين من قبائل الصبيحة بمحافظة لحج جنوب البلاد.

وذكرت المصادر أن الاشتباكات تدور حاليا في منقطة الرباط الامنية.

وجاءت الاشتباكات على خلفية مقتل أحد أبناء الصبيحة في نقطة تابعة للحزام الامني قبل يومين بعد محاولة النطقة الامنية نزع سلاحه أثناء مروره من النقطة.

وقدمت قبائل من الصبيحة اليوم وقاموا بالاشتباك مع افراد النقطة واستولوا عليها عقب ذلك خرجت قوة من اللواء الخامس بقيادة العميد صالح السيد مدير أمن محافظة لحج واستبكوا مع أهل القتيل.