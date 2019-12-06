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اشتباكات عنيفة بين قوات العوبان ومليشيات الإخوان بشقرة تخلف قتلى وجرحى

6 ديسمبر، 2019
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اندلعت عصر اليوم الجمعة اشتباكات عنيفة في مدينة شقرة الساحلية بين الجنود القادمين من مأرب وجنود يتبعون العوبان سقط خلالها قتيلين وعدد من الجرحى .

وقالت مصادر خاصة من مدينة شقرة أن سبب الاشتباكات هو قيام بعض جنود حزب الإصلاح بشتم وسب الجنوبيين ونسائهم بألفاظ نابية غير أخلاقية وهو ما استفز جنود العوبان والرد على الشتائم التي وجهت لإخوانهم من أبناء الجنوب،ليتطور بعد ذلك الشجار إلى استخدام السلاح والذي أدى إلى سقوط قتيلين احدهم جنوبي والآخر من مأرب،واصابة سبعة آخرين خمسة من جنود حزب الإصلاح .

وأشار المصدر ان الاجواء لا تزال متوترة على الرغم من تدخل بعض القيادات وتهدئة الموقف إلا أن الوضع قد ينفجر في أي لحظة نتيجة للشحن المناطقي والطائفي الذي يمارسونه جنود الإخوان القادمين من مأرب ،وهو ما يرفضه الجنود الجنوبيين ويعتبرونه تجاوز صارخ للمليشيات القروية للحدود المسموحة .

يذكر أن اشتباكات سابقة قد وقعت في بداية شهر سبتمبر خلفت قتلى وجرحى بين الطرفين وتتكرر بشكل دوري نتيجة لاستفزازات جنود الإصلاح للجنود الجنوبيين .

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اشتباكات الإخوان العوبان بشقرة بين تخلف عنيفة قتلى قوات وجرحى ومليشيات

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