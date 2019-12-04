اشتباكات عنيفة ين قوات المجلس الانتقالي و القوات التابعة للشرعية في أبين..تفاصيل





قال مصدر محلي إن اشتباكات عنيفة تدور في الأثناء بين قوات المجلس الانتقالي و القوات التابعة للشرعية في محافظة أبين

وأضاف المصدر أن اشتباكات اندلعت بين قوات الحزام الأمني وقوات موالية لحكومة هادي شرق زنجبار، من اتجاه معسكر الأمن المركزي سابقاً باتجاه شقرة. يأتي ذلك بعد مرور ما يقارب الشھر على توقيع اتفاقية الرياض إلا أن كثیراً من البنود التي تم تزمينها لم تنفذ، ومنھا تعيين محافظ ومدير امن لعدن. وكان رئيس حكومة هادي، معين عبدالملك، حذر في وقت سابق من اليوم الثلاثاء، المجلس الانتقالي من مخاطر عرقلة تنفيذ الاتفاق، موضحاً أن البديل للاتفاق سيكون حرباً داخلية مدمرة.

وتوعدت قبائل محافظة أبين، في اجتماع طارئ، بمواجهة المجلس الانتقالي، في حال واصل المجلس منع وزير الداخلية أحمد الميسري من العودة إلى العاصمة المؤقتة عدن.