التغيير نت

اشتبكات في عدن وجيش الانتقالي يتدخل بدبابات ماذا يحدث؟؟

التغيير نت التغيير نت منذ 25 دقيقة
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قالت مصادر محلية إن قوات الحزام الأمني التابعة للمجلس الإنتقالي الجنوبي، دفعت بعدد من الدبابات إلى الشارع العام بالقرب من نقطة الرباط بمحافظة لحج.

وأضافت المصادر، أن دبابات خرجت إلى الشارع العامة وانتشر العشرات من الجنود في المنطقة المحيطة بنقطة الرباط الفاصلة بين عدن ومحافظة لحج.

وجاء الانتشار في محيط اللواء الخامس عقب اشتباكات مسلحة مع قبائل الصبيحة، بعد رفض القوات الأمنية تسليم متهمين يعتقد أنهم قتلوا شابًا من قبائل الصبيحة، لكنها توقفت لاحقًا بعد تدخل وساطة من شخصيات اجتماعية وقبلية وقادة في الأمن.

وأشارت المصادر إلى أن المواجهات استخدمت فيها الأسلحة الخفيفة والمتوسطة وأسفرت عن سقوط جريحين من الطرفين.

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