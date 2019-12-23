عدن تايم

اشتراكي الضالع يدين استهداف المنظمات ويحذر من كارثة إنسانية

23 ديسمبر، 2019
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أدانت منظمة الحزب الاشتراكي اليمني بمحافظة الضالع، التفجيرات التي استهدفت مقار اربع منظمات إنسانية ومؤسسة مجتمعية أمس الأحد.

وقال بيان صادر عن المنظمة أن استهداف المنظمات عمل إجرامي يتنافى مع قيم أهالي محافظة الضالع، ويسىء لسمعتها الثورية وكذا يستهدف أمن واستقرار المحافظة، والتأثير على سير الانتصارات المحققة في جبهات القتال ضد الميليشيات الحوثية.

وحذر البيان من مغبة جر المحافظة إلى قضايا داخلية من شأنها خلق الفرقة وإتاحة الفرصة أمام الأطراف المتربصة بأمنها واستقرارها، كما حذر أيضا من تداعيات إنسانية ومعيشية كارثية ستلقي بثقلها على كاهل المواطن في الضالع وستزيد من معاناته جراء الظروف الصعبة التي خلفتها الحرب حال قررت المنظمات اغلاق مكاتبها أو تعليق اعمالها.

ودعا الجهات الأمنية إلى القيام بواجبها في حفظ الأمن والاستقرار وحماية المنظمات الانسانية، مشيرا إلى أهمية تعزيز التنسيق والتواصل بين السلطة المحلية بالمحافظة والجهات ذات العلاقة وتحمل المسؤولية الجمعية في صون المحافظة على كافة المستويات.

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