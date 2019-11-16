اشتراكي تعز يدعو مناصريه المشاركة في مظاهرات ضد الإخوان

دعت منظمة الحزب الاشتراكي اليمني في محافظة تعز أعضاءها للمشاركة الفاعلة في التظاهرة الشعبية التي ستخرج، صباح السبت، للمطالبة بإقالة قيادات مافيا سلطة الأمر الواقع التابعة لحزب الإصلاح فرع تنظيم الإخوان في اليمن.

ونشرت دعوة منظمة الحزب على صفحة الإعلام الاشتراكي في تعز، في موقع فيسبوك، بالتزامن مع دعوات شبابية ونقابية إلى مواصلة الخروج للتظاهر حتى تحقيق مطالبهم بإقالة قيادات السلطة المحلية والأمنية والعسكرية الفاسدة التابعة للإصلاح.

وجاء في دعوة الحزب الاشتراكي “تتواصل الاحتجاجات الشعبية الرافضة للفساد والإفساد والمطالبة بتوفير الخدمات العامة لمواطني تعز، وفي هذا الصدد ستنظم مسيرة جماهيرية صباح يوم غد السبت 16 نوفمبر 2019م”.

وجدد الاشتراكي دعوته لجماهيره بالمشاركة “نجدد دعوتنا لكل الرفاق والرفيقات للمشاركة الفاعلة في مسيرة الغد تواصلاً مع تفاعلهم الحيوي والايجابي الذي لمسناه خلال الأسابيع المنصرمة”.