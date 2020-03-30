اشغال عدن يكثف حملات الرش الضبابي بالمديريات

تنفيذا لتوجيهات محافظ العاصمة عدن احمد سالم ربيع .. نفذ مكتب الاشغال العامة والطرق ممثلا بصحة البيئة وباشراف ومتابعة متواصلة من المهندس / وليدالصراري مديرعام مكتب الاشغال .اليوم حملات مكثفة متواصلة وتكميلية للرش الضبابي في مديريات العاصمة عدن .

واوضح المهندس / وليد الصراري مدير عام الاشغال انه وتنفيذا لتوجيهات المحافظ سالمين باشرت فرق صحة البيئة بحملات الرش الضبابي خلال الايام المنصرمة ويومنا هذا الاثنين حتى وقت متاخر من الليل بالنزول الميداني لكافة احياء ومناطق المديريات خصوصا مديريات دار سعد .صيرة والشيخ عثمان .مشيدا بجهود عمال الرش الضبابي على انجاح هذه الحملات التي استهدفت جميع المديريات بمافي ذلك مواقع تجمع مياه السيول التي قد تم شفطها من قبل المختصين .

مؤكدا ان كافة الجهات ذات الاختصاص سواء ( الاشغال ، النظافة والصرف الصحي او غيرها ) قد بذلت جهودا جبارة لمواجهة اضراى السيول باشراف عام ومتابعة دائمة من قبل المحافظ احمد سالم ربيع الذي يحرص على تخفيف ومعالجة اضرار السيول على المواطنين لا سيما الحد من انتشار البعوض الناقل لمختلف امراض الحميات .