اشهار جمعية التشكيليين الجنوبيين بالعاصمة عدن

في أجواء ضمت عددا من الشخصيات و الفنانين التشكيليين تم اشهار جمعية التشكيليين الجنوبيين كأول جمعية اهلية تعني بالفن والفنانين التشكيليين من ابناء الجنوب وتهتم بكل ما يخص الفن التشكيلي من فعاليات فنية ومعارض للفنانين الأعضاء كنوع من العودة بروح الفن في عدن وعموم الجنوب بعد سنوات من الانحسار والغياب.

تحوي الجمعية عددا من الأعضاء منهم تم تقسيم المهام بينهم:

لبيب توفيق عبد السلام- رئيسًاعبير أحمد محمود-الامين العام.عبد الكريم فضل- المسؤول الماليمحمد كليب احمد- رئيس الدائرة الإعلاميةسهيل عبد الغفور- رئيس الدائرة الثقافية.لجنة الرقابة والتفتيش:حسين بن حسين – رئيسا.غسان بحرق – نائباجوهرة ياسر سعيد- مقرر*وفي تصريح خاص لرئيس الجمعية الفنان التشكيلي لبيب توفيق قال فيه:أن اشهار هذه الجمعية كانت فكرة وتحولت إلى واقع وكل ذلك من أجل الحفاظ على الفن التشكيلي واحتواءه خاصة لو تم جمع كل الفنانين التشكيليين تحت سقف واحد ومن هنا جاءت فكرة تأسيس هذه الجمعية التي لها أهداف أهمها:1- الاهتمام ورعاية فناني الجنوب واستعادة الوجه الحضاري للفن الجنوبي .2- غرس حب الطبيعة ونشر التربية الجمالية بين أوساط الشباب والمجتمع عامة .3- إبراز وإظهار الهوية والطابع الجنوبي في نواحي عاصمتنا عدن.4- الاهتمام بالمناطق السياحية فنيا وتقديم البحوث والمشاريع التطويرية .5- نيل الثقة في إعداد فعاليات ومهرجانات العاصمة عدن فنيا .

الجدير بالذكر صاحب هذه الاشهار إقامة معرضين فنيين من قبل اعضاء الجمعية الاول في المكتبة الوطنية ولمدة ثلاث ايام والثاني في المرسم الحر ولمدة ثلاثة ايام ايضا.