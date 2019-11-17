المشهد اليمني

اصابة الاعلامي ”محمد العرب” في عينه … اليك الحقيقة (صورة)

Photo of المشهد اليمني المشهد اليمني منذ 37 ثانية
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ظهر الاعلامي العربي ومراسل قناة الحدث في اليمن وهو يغطي عينه بشاش ابيض كأنه اصيب فيها .

“المشهد اليمني ” بحث عن حقيقة اصابة العرب في اليمن واتضح ان العرب ظهر عاصبا عينه تضامنا مع اعلامي من غزة فقد عينه اثناء تغطيته الاحداث في غزة.

وكان قد تظاهر ظهر اليوم الأحد العشرات من الصحفيين في مدينة غزة تضامنا مع الصحفي الفلسطيني معاذ عمارنة الذي فقد عينه اليسرى أثناء تغطيته الصحفية لجرائم العدو الإسرائيلي في الخليل بالضفة الغربية المحتلة.

وقد رفع المشاركون في الوقفة التضامنية صورا للصحفي عمارنة ويافطات تطالب بتدخل المجتمع الدولي لوقف اغتيال الحقيقة في فلسطين.

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