اضحك أنت في عدن : اطقم أمنية تغلق سوق قات المنصورة وتصادر القات وأخرى تعيد فتحه بعد ساعة

أغلقت اطقم أمنية يوم السبت سوق القات بمديرية المنصورة بعدن وصادرت كميات من القات .

وداهمت قوات أمنية عند الساعة العاشرة صباحا سوق القات بالمنصورة وصادرت كميات القات الموجودة فيه ومنعت عملية البيع وغادرت المكان .

وقال شهود عيان لصيفة “عدن الغد” ان القوات الأمنية غادرت السوق لاحقا.

وعند الساعة الـ 12 ظهرا عادت اطقم أمنية لتفتح السوق وتتمركز في جنباته لحماية بائعي القات الذين عادوا على متن اطقم عسكرية ليواصلوا اعمال البيع بكل اريحية .