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بالتفصيل اضرار الجري السريع وفوائده وطريقته ، وهو من أنواع العدو الذي يساعد الجسد على حمايته من الإصابة بالأمراض و يقلل من أعراض الشيخوخة، وهو الرياضة التي تعتمد على جري العداء و مدى قوة قدمية بحيث يقوم بالجري مسافة 100 أو 200 متر، وهي التي تمارس يومياً بمعدل نصف ساعة ويمكنها أن تزداد فيما بعد، ولكنها تحتاج إلى إحماء، تقدم لكم موسوعة المزيد من التفاصيل حول الجري السريع في هذا المقال،تابعونا.

تعريف الجري السريع

هي رياضة فردية يقوم بها اللاعب بقطع مسافة 100أو200أو 400 متراً في وقت محدد، وهي القدرة على الوصول للهدف المحدد في أقصر وقت ممكن، وتعتمد تلك الرياضة على تمرينات السرعة وهي تدريبات ألعاب القوة والحركة ومركبة، و تبدأ التمرينات بشكل تدريجي من الإحماء إلى الجري بسرعة بطيئة فالمتوسطة والسريعة، والجري من 5إلى 10مترفي التمرين البطء ثم 25 إلى 50 ووصولاً إلى الجري من 50 إلى 100 متر مع التوقف في حال الشعور بالتعب أو إرهاق العضلات، حيث كانت تلك الرياضة في المسابقات تُحدد ببداية ثابتة ومسار ثابت لا يحيد عنه المتسابق و يبدأ السباق عند إطلاق إشارة البدأ باستخدام المسدس، ليبدأ المتسابقون بالجري مسافة40 كم في الساعة، ثم يبطؤن تدريجياً.

طريقة الجري السريع

على العدائين المحافظة على ثبات اتزان الجسد و الحفاظ على حركة اليدين ثابتة برفعهما إلى جانب الصدر و تحريكهم بهدوء، كما يحافظون على عدم الضغط على قدمهم حتى لا تُرهق ويحاولون الجري عن طريق الارتكاز على بداية القدم أي الأطراف ثم الضغط على الأرض حتى لا تحدث أي إصابة للأقدام.

اضرار الجري السريع

وجد العلماء مؤخراً أن الجري السريع بطريقة خاطئة من شأنه أن يُسبب العديد من الأضرار للعداء، والتي منها:

تجاهل الشعور بالألم

عند الجري السريع لابد من الإحماء والمشي ببطء ثم زيادة السرعة تدريجياً حتي لا نُصاب بشد في العضلات، وفي حال حدوث الشعور بالألم في الجسم أو العضلات وخاصه القدمين فلا يجب أن نستمر في الجري والضغط على القدمين، بل يجب التوقف عن الجري أو تهدئة الجري و استرخاء العضلات.

التوقف عن الجري فجأة

من يمارس رياضة العدو السريع لا يجب أن يتوقف عن الجري بشكل مفاجئ، لما له من آثار سلبية على الصحة، ويضر بالجسم ويجعله أكثر خمولاً، ويشعر بضعف عام والذي يمنعه من ممارسة الرياضة مرة آخر، ولا تختفي الرغبة في استكمال تلك الرياضة.

تجاهل الإحماء

إن تجاهل الإحماء أو ” التسخين” قبل القيام برياضة الجري السريع من شأنه أن يُصيب الجسد بالتشنجات والتهاب العضلات، فيجب علينا أن نقوم بعملية التسخين التي تبدأ بالمشي بهدوء فزيادة السرعة تدريجياُ حتى بلوغ السرعة المطلوبة وذلك تفادياً لأي إصابات قد نعاني منها بعد الجري.

استخدام الحذاء المناسب

الحذاء المناسب والمريح من شأنه أن يجعل الجري بشكل أفضل ولا يُصيب القدم بأي ضرر ويجعل من الرياضة مُتعة و راحة ، و يمكن ترطيب البشرة قبل ارتداء الحذاء .

فوائد الجري السريع

هناك العديد من الفوائد التي تقدمها رياضة الجري السريع للجسم، والتي منها:

تقوى عضلة القلب.

تحد من علامات الشيخوخة.

تقلل من خطورة الإصابة بخشونة الركب.

تجعل العداء نشيطاً.

تمنع العداء من الشعور بالاكتئاب.

تخفف الشعور بالقلق والتوتر.

تنظم ضغط الدم .

تساعد مرضى السكر على تنظيم معدل السكر في الدم.

تخفف الوزن.

تخلصنا من أمراض الجهاز التنفسي.

تساعد في عملية الهضم.

الجري السريع من الرياضات الغير مكلفة والتي تحافظ على سلامة الجسم وصحته، لذلك ننصح بممارستها لإن العقل السليم في الجسم السليم.