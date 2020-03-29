اضرار وفوائد اقراص اوكاربون Eucarbon

اضرار وفوائد أقراص اوكاربون Eucarbon من خلال موقع الاحلام , تستخدم أقراص اوكاربون في علاج حالات انتفاخ البطن والغازات وعدم الشعور بالراحة بعد تناول الاطعمة الدسمة فهو يحتوى على الفحم النباتي ومجموعة أخرى من المواد الفعالة التي تساعد على امتصاص المواد السامة وتحسين عملية التمثيل الغذائية وامتصاص الغازات من المعدة .

تركيبة اقراص اوكاربون

كل قرص من Eucarbon يحتوى على :

فحم نباتي .

زيت الشمر .

زيت النعناع .

كبريت مطهر .

خلاصة الراوند .

أوراق السنا .

الكاولين .

السكروز .

دواعي استخدام اقراص اوكاربون

يساعد على تنظيم حركة الأمعاء .

علاج الإمساك والتخلص من الغازات .

دواء مطهر للأمعاء .

دواء ملين خفيف في بعض الحالات الإمساك البسيطة .

يعالج حالات سوء الهضم الناتجة عن قلة الحرقة أو ملازمة الفراش أو تناول الاطعمة الدسمة .

يخفف من أعراض القولون العصبي مثل انتفاخ البطن وآلام المعدة .

يستخدم لتنظيف الأمعاء قبل الخضوع لعمليات جراحية .

جرعة اقراص اوكاربون

الجرعة الاعتيادية للبالغين والاطفال اكبر من 12 عام لعلاج الغازات : يتم تناول جرعة بمعدل 1 – 2 قرص أثناء الوجبات بمعدل 3 مرات في اليوم .

: يتم تناول جرعة بمعدل 1 – 2 قرص أثناء الوجبات بمعدل 3 مرات في اليوم . في حالة تنظيف الأمعاء يتم تناول 6 – 8 أقراص قبل العملية الجراحية .

الجرعة الاعتيادية للأطفال أكبر من عامين : يتم أخذ جرعة بمعدل نصف قرص 3 مرات في اليوم .

: يتم أخذ جرعة بمعدل نصف قرص 3 مرات في اليوم . يجب اتباع إرشادات الطبيب من حيث الجرعة ومدة العلاج .

موانع استخدام اقراص اوكاربون

يحذر تناول اقراص Eucarbon لمن يعانون من فرط حساسية تجاه مكونات العقار .

لمن يعانون من فرط حساسية تجاه مكونات العقار . لا يوصف دواء اوكاربون لمن يعانون من قرحة معدية أو آلام في المعدة غير معروف أسبابها في هذه الحالة يجب استشارة الطبيب قبل تناول العقار .

لا توجد معلومات كافية حول مدى سلامة تناول أقراص Eucarbon أثناء فترة الحمل والرضاعة الطبيعية ولذلك يجب استشارة الطبيب قبل استخدام العقار .

اضرار تناول اقراص اوكاربون

يعتبر دواء اوكاربون من الادوية التي لا ينتج عن تناوله ظهور أي مشاكل صحية فهو يحتوى على فحم نباتي وهو مكون طبيعي يساعد على امتصاص الغازات من الأمعاء ولكن في بعض الحالات البسيطة قد يصاحبة الاصابة بالامساك بسط ولكن هذا العرض لا يستدعي الخوف .

اقراص اوكاربون والتخسيس

هناك بعض الناس يستخدمون دواء Eucarbon للتخسيس ولكن هذا العقار غير مخصص لهذا الاستخدام ولكنه قد يكون عامل مساعد لخسارة الوزن .

حبوب اوكاربون والبشرة

مادة الفحم النباتي من المواد التي لها فاعلية كبيرة في تنقي البشرة والتخلص من حب الشباب والرؤوس السوداء ولكن هذا العقار غير مخصص لهذا الاستخدام كما إنه يحتوى على مواد اخرى غير الفحم .

حبوب اوكاربون والأسنان

يمكن استخدام اقراص Eucarbon في تبييض الأسنان فهو من خلال تفريض الاسنان بهذا الاقراص ولكن لا ينصح باستخدام هذا العقار لهذا الغرض .

بديل اقراص اوكاربون

أقراص ديسفلاتيل .

اقراص جاسيفلاتيكس .

أقراص نيوكاربوترينا .

سبازمو ديجستين .

سعر اقراص اوكاربون

متوفر حبوب Eucarbon سعر العبوة 27 جنية مصري .

موقع الاحلام غير مسئول عن استخدام اوكاربون بدون استشارة الطبيب أو الصيدلي .

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