اطلاق حملة زمنية لرفع النفايات من شوارع ردفان



لحج/متابعات:

أطلق صندوق النظافة بمديرية ردفان، خطة زمنية لمعالجة أزمة انتشار القمامة والمخلفات في شوارع وأحياء المدينة عبر حملات يومية وأسبوعية.

وأكد مدير الصندوق ثابت محسن في أن مدينة الحبيلين بها مئات الأطنان من النفايات بشكل يومي وذلك بسبب التكدس السكاني، موضحا أن الصندوق وضع برنامجا عمليا لرفع النفايات، مؤكدا أنه لاقى ترحيب كبير من الأهالي.

وطالب محسن خلال تصريحاته، الأهالي بضرورة مساعدة عمال النظافة والتعاون معهم من أجل خدمة المجتمع.

وأشار ، إلى أن صندوق النظافة بردفان يعاني من بعض الصعوبات أبرزها النقص الكبير في الميزانية التشغيلية والتي من أهم الأسباب لعدم إنجاز المهام بشكل سريع بحسب قوله.

المصدر: المشهد العربي

