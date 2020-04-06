اطلاق مبادرة" تنازل عن الايجار"

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عدن/ عدن تايم



اطلقت مبادرة “سفراء السعادة” الخيرية، حملة لدعوة ملاك العقارات للتنازل عن ايجار شهر او شهرين بسبب الظروف الاستثنائية الراهنة.

ونشرت صفحة مبادرة دعوة للمؤجرين وملاك العقار” للتنازل عن إيجار شهر أو شهرين بسبب حجم المعاناة التي يعيشها المواطن لتحصيل غذائه وعلاجه وفواتير كهربته وماءه ومصاريف عياله”.

ودعت المبادرة كل من سيتنازل عن إيجار عقاره للتواصل معها لكي يكون أيقونة ويحفز الآخرين لاتّباعه.

وتمكنت المبادرة امن نيل ثقة المتبرعين من مختلف دول العالم، لتنفيذ 54 مشروعاً خيرياً، استفاد منه 612 ألف شخص محتاج على مستوى محافظة حضرموت، بمبلغ يُقدّر بنحو نصف مليار ريال يمني خلال عامي 2018-2019 فقط.













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