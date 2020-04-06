عدن تايم

اطلاق مبادرة" تنازل عن الايجار"

6 أبريل، 2020
0


اخبار وتقارير




الإثنين – 06 أبريل 2020 – الساعة 05:18 م

عدن/ عدن تايم


اطلقت مبادرة “سفراء السعادة” الخيرية، حملة لدعوة ملاك العقارات للتنازل عن ايجار شهر او شهرين بسبب الظروف الاستثنائية الراهنة.
ونشرت صفحة مبادرة دعوة للمؤجرين وملاك العقار” للتنازل عن إيجار شهر أو شهرين بسبب حجم المعاناة التي يعيشها المواطن لتحصيل غذائه وعلاجه وفواتير كهربته وماءه ومصاريف عياله”.
ودعت المبادرة كل من سيتنازل عن إيجار عقاره للتواصل معها لكي يكون أيقونة ويحفز الآخرين لاتّباعه.
وتمكنت المبادرة امن نيل ثقة المتبرعين من مختلف دول العالم، لتنفيذ 54 مشروعاً خيرياً، استفاد منه 612 ألف شخص محتاج على مستوى محافظة حضرموت، بمبلغ يُقدّر بنحو نصف مليار ريال يمني خلال عامي 2018-2019 فقط.

شاهد ايضا







مواضيع قد تهمك

الوسوم
اطلاق الايجارquot تنازل عن مبادرةquot

إقرا أيضا

Photo of شاب حضرمي يساعد المحتاجين بنصف مليار ريال

شاب حضرمي يساعد المحتاجين بنصف مليار ريال

6 أبريل، 2020
Photo of الضالع .. لجنة الطوارئ والحزام الأمني يبحثان تنسيق جهود مواجهة مخاطر #كورونا

الضالع .. لجنة الطوارئ والحزام الأمني يبحثان تنسيق جهود مواجهة مخاطر #كورونا

6 أبريل، 2020
Photo of ضبط شحنة مهربات كانت في طريقها للحوثيين بالحديدة

ضبط شحنة مهربات كانت في طريقها للحوثيين بالحديدة

6 أبريل، 2020
Photo of فريق الاصلاحات الاقتصادية يحدد خطوات مواجهة تداعيات كورونا

فريق الاصلاحات الاقتصادية يحدد خطوات مواجهة تداعيات كورونا

6 أبريل، 2020

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق