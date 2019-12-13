نُشر في بواسطة عدن تايم

اطلاق هشتاج #اعيدوا_ابنتي مع تزايد اختطاف الفتيات في صنعاء


أطلق نشطاء مساء اليوم الجمعة، هشتاجات: #عوده_محمد_ادم #اليمن_والاختطافات #اعيدوا_ابنتي، على شبكة التواصل الاجتماعي تويتر لمواجهة ظاهرة اختطاف الفتيات والأطفال في صنعاء ومدن أخرى.

وبحسب البيان الذي أصدره ناشطون تطالب الحملة بوضع حد لظاهرة إختطاف الأطفال في اليمن وإنزال أقسى العقوبات بحق مرتكبيها.

وتزايدت في الأونة الأخيرة، حالات الإختطاف للأطفال القصر، في صنعاء وبعض المحافظات اليمنية، وسط مخاوف الاسر التي باتت تخشى على أطفالها من الإختطاف.

ودعت تغريدات الى عدم تسيس قضية الاختطافات والمطالبة بتوفير الامن للجميع.

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