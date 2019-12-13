اطلاق هشتاج #اعيدوا_ابنتي مع تزايد اختطاف الفتيات في صنعاء

أطلق نشطاء مساء اليوم الجمعة، هشتاجات: #عوده_محمد_ادم #اليمن_والاختطافات #اعيدوا_ابنتي، على شبكة التواصل الاجتماعي تويتر لمواجهة ظاهرة اختطاف الفتيات والأطفال في صنعاء ومدن أخرى.

وبحسب البيان الذي أصدره ناشطون تطالب الحملة بوضع حد لظاهرة إختطاف الأطفال في اليمن وإنزال أقسى العقوبات بحق مرتكبيها.

وتزايدت في الأونة الأخيرة، حالات الإختطاف للأطفال القصر، في صنعاء وبعض المحافظات اليمنية، وسط مخاوف الاسر التي باتت تخشى على أطفالها من الإختطاف.

ودعت تغريدات الى عدم تسيس قضية الاختطافات والمطالبة بتوفير الامن للجميع.

أجهزة الأمن تلقت خلال أسبوع واحد عشر بلاغات حول اختفاء فتيات في مدينة صنعاء وبعض المحافظات

وفي تقرير رسمي ورد أن عدد حالات الاختفاء في صنعاء وحدها وصل خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام الماضي إلى 45 حاله

إلى متى؟!! #اليمن_والاختطافات#عوده_محمدادم#اعيدوا_ابنتي — هديل العزاني 🕊️ (@HFN_27) December 13, 2019

لا تسيسيوا قضايا الاختطاف لا تدعوا ثغرة للمجرمين والعصابات لسرقة فلذات أكبادكم قد يختطف ابنك من باب منزلك أيّن كان انتمائك وتوجهك السياسي لا تدعوا الاختلاف والوضع الذي نعيشه تسرق مستقلبنا جميعا، لنقف صفاً واحداً ضد الجريمة ونحد منها لننعم بالأمان أنا و أنت#اليمن_والاختطافات pic.twitter.com/eE6dO2F1TH — قناة صنعاء الفضائية (@sanaatvnet) December 13, 2019